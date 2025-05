Максимально біткойн зріс до 110 707 доларів. Згодом це значення було скореговано, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

За даними Finance magnates, біткойн може зрости ще більше. До прикладу, аналітик Titan of Crypto прогнозує, що ця крипта подорожчає до 137 тисяч доларів до III кварталу 2025 року. Це станеться внаслідок сукупності декількох факторів. Зокрема, завдяки ін'єкціям ліквідності Казначейства США.

Макроекономічний аналітик "Tomas on Markets" також вбачає можливість зростання біткойна. Збільшення, на його думку, відбудеться, завдяки впливу Казначейства США. Річ у тім, що воно "вилило" 500 мільярдів доларів на ринки з лютого 2025 року. Внаслідок цього, на загальному казначейському рахунку відбулося скорочення з 842 до 342 мільярдів доларів.

Це збільшує чисту ліквідність Федеральної резервної системи до 6,3 трильйона доларів, з прогнозами у 6,6 трильйона доларів до серпня, якщо переговори щодо стелі боргу продовжаться,

– зазначає Finance magnates.

Згідно з прогнозом Томаса, таке зростання ліквідності може підняти спекулятивні активи. До них відноситься біткойн

