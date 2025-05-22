Як зміниться вартість біткойна у 2025 році: чи варто його купувати зараз

Станом на ранок 22 травня, під час ранкових торгів на ринку Азії біткойн сягнув рекордного значення. Загалом ця крипта подорожчала на 2,2%.

Як змінюватиметься вартість біткойна

Максимально біткойн зріс до 110 707 доларів. Згодом це значення було скореговано, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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За даними Finance magnates, біткойн може зрости ще більше. До прикладу, аналітик Titan of Crypto прогнозує, що ця крипта подорожчає до 137 тисяч доларів до III кварталу 2025 року. Це станеться внаслідок сукупності декількох факторів. Зокрема, завдяки ін'єкціям ліквідності Казначейства США.

Макроекономічний аналітик "Tomas on Markets" також вбачає можливість зростання біткойна. Збільшення, на його думку, відбудеться, завдяки впливу Казначейства США. Річ у тім, що воно "вилило" 500 мільярдів доларів на ринки з лютого 2025 року. Внаслідок цього, на загальному казначейському рахунку відбулося скорочення з 842 до 342 мільярдів доларів.

Це збільшує чисту ліквідність Федеральної резервної системи до 6,3 трильйона доларів, з прогнозами у 6,6 трильйона доларів до серпня, якщо переговори щодо стелі боргу продовжаться,

– зазначає Finance magnates.

Згідно з прогнозом Томаса, таке зростання ліквідності може підняти спекулятивні активи. До них відноситься біткойн

Варто зауважити, що прогноз зростання біткойна до 137 тисяч доларів далеко не всі вважають позитивним. Зокрема, з урахуванням складної геополітичної ситуації.

Ми переживаємо період надзвичайної невизначеності з ескалацією геополітичної напруженості, глобальною економічною нестабільністю та повсюдним настроєм уникнення ризику. Золото, а не біткойн, відновило свою роль безпечного активу в цих умовах,

– каже доктор Кирило Кретов, старший експерт з автоматизації CoinPanel.

Нагадаємо! Ще у квітні 2015 році 1 біткойн коштував в середньому 250 доларів. Тобто, за більш як 10 років він виріс у більш як 440 разів.