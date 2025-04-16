Майже безкоштовні: які криптовалюти коштують найменше на ринку

Відомо, що найдорожчою криптовалютою у світі є біткойн, який зараз коштує понад 83 тисячі доларів за монету. Втім світ криптоіндустрії налічує мільйони валют, де монета може коштувати менше цента.

Які з криптовалют найдешевші зараз

За даними CoinMarketCap, станом на 2024 рік існувало понад 2,4 мільйона криптовалют, водночас найдешевшою на той час вважалася мем-монета Elon's Cat (CATME), яка торгувалася за 0,0000000000000000000000002318 доларів, передає 24 Канал з посиланням на Binance.

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Ще однією із найдешевших монет-мемів є Doge Satellite Inu (не є оригінальною монетою-мемом Dogecoin (DOGE)), яка зараз коштує 0,0000000000000000000004720 долара.

Крім того, до списку найдешевших, за даними CoinGecko на момент написання тексту, також входять такі монети:

Монета-мем Shiba Inu з ціною в 0,00001167 долара,

з ціною в 0,00001167 долара, Pepe – 0,00000057141 долара,

– 0,00000057141 долара, Cardano (ADA) з ціною у 0,62 долара,

з ціною у 0,62 долара, Tron (TRX) – 0,25 долара,

– 0,25 долара, Stellar (XLM) – 0,23 долара.

Нагадуємо! До лідерів крипторинку по вартості входить Bitcoin (BTC) з ціною в понад 83 тисячі доларів. Водночас криптовалюта Ethereum (ETH) з ціною в майже 1 571 долар є другою за популярністю валютою у світі криптоіндустрії.