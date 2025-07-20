Які прогнози щодо облікової ставки?

Банкір Дмитро Замотаєв заявив, що під час формування депозитної стратегії на осінь та зиму цьогоріч банки ухвалюватимуть рішення відповідно до рішення монетарного комітету, передає 24 Канал. Річ у тім, що у вересні можливе ухвалення рішення про зниження облікової ставки.

Читайте також Євро майже 50: від чого залежить курс валют і чи варто чекати ще більших стрибків у липні

Очікується, що облікова ставка може тоді становити 14,5% – 15%. Крім того, можливо відбудеться ще й корекція ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами – з 19% до 18,5 – 18%.

Отже, такі зміни стануть об'єктивним приводом для банків поступово розпочати процес корекції дохідності за гривневими вкладами,

– заявив банкір.

Зверніть увагу! За прогнозами Замотаєва, до кінця цього року ставки за гривневими вкладами можуть знизитися на 1,5 – 2 відсоткових пункти – тобто до 11 – 12%.

Чи вплине курс євро на популярність до вкладів?

Як пояснив банкір Замотаєв, зростання курсу євро навряд чи вплине на популярність до вкладів у євровалюті. Зараз триває зниження дохідності валютних депозитів, хоч і повільне, додає банкір.

За нашими даними, наприкінці року середні ставки за вкладами в доларах не перевищать 1% річних, а в євро – 0,8%. Тобто валютні депозити – це не про прибуток, адже їхня дохідність покриває лише близько третини реальної інфляції євро та долара,

– підсумовує пан Дмитро.

Водночас українці, згідно зі статистикою, активніше вкладають кошти у гривневі депозити, кажуть аналітики Центру економічних досліджень та прогнозування "Фінансовий пульс". Відтак, станом на 1 червня, обсяг депозитів фізосіб становив понад 1,42 трильйона гривень.

У травні цього року середньозважена ставка за гривневими депозитами становила 10,8%, а найвища ставка – 13,3%,

Середня ставка за вкладами до одного року сягнула 12,4%, а на термін від одного до двох років – 12%.

Схильність вкладників до розміщення коштів на короткий термін свідчить про зважений підхід населення до ризиків, наявність обережних настроїв у фінансовій поведінці, а також порівняно високий рівень дохідності,

– йдеться у дослідженні.

Таке зростання гривневих депозитів є позитивним знаком для банківської системи, зазначають аналітики "Фінансового пульсу".