Куди вкладати гроші у червні: відомо яку дохідність даватимуть депозити

Очікується, що початок червня не принесе на депозитний сегмент жодних новацій. Відтак, як і раніше головна непрогнозованість критиметься в тому, як банки конкуруватимуть за нових вкладників. Крім того, цікаво, як зберігатимуть у себе тих, вкладників, термін дії депозитів яких добіг кінця.

Якою буде дохідність за вкладами у червні

Як спрогнозував для 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв, базові ставки за вкладами залишаться без змін, а середня дохідність залежно від терміну депозиту варіюватимуться від 13% до 14,5%.

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При цьому, як це спостерігалося впродовж другої половини квітня та у травні, пріоритетними для клієнтів стануть вклади терміном на 6 – 9 місяців, а також на 1 рік.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Це цілком логічно, адже за такими депозитами банки пропонують найвищі ставки (в середньому до 14,5%). При цьому на ринку ще можна буде знайти бонусні пропозиції від банків, які дадуть до базових ставок "заохочувальні" 1 – 1,5 відсоткового пункту. Тобто цілком можливо, що досі максимальні ставки за “депозитами з бонусом” можуть сягнути 17%.

Варто зауважити, що такі ставки є оптимальними і максимально вигідними для потенційних вкладників, адже за твердженням економістів, у червні стане помітним поступове зниження інфляції.

До того ж за всіма ознаками ситуація на валютному ринку залишатиметься в межах спокійного тренду: стрімких курсових змін не станеться, а поточні коливання відбуватимуться в межах 41,4 – 42 гривень за долар,

– додає Замотаєв.

Таким чином, у червні не станеться курсових зривів та не буде причини для спокуси квапливо скуповувати долари.

Які вклади популярні

Як пояснює Дмитро Замотаєв, популярність вкладів на 6 – 9 місяців ще пояснюється тим, що такий незначний термін явно знижує можливі ризики втратити купівельну здатність покладених грошей.

Тобто, розміщуючи кошти на такий незначний період, громадяни майже убезпечені від інфляційних втрат. Натомість, якщо прогнози про зниження інфляції справдяться, вони ще отримають можливість отримати незначний пасивний прибуток,

– каже банкір.

Щодо конкуренції між банками за нових вкладників, то на цьому полі діятимуть в середньому 10 – 15 банків, стратегія яких полягає в активному розвитку депозитів і кредитів. Саме в цих банках і можна буде знайти найкращі депозитні пропозиції: це і найвищі ставки + “мотиваційні” бонуси до наявних ставок.

Також важливим є можливість поповнення поточного вкладу за найвищими ставками, щомісячне зняття нарахованих відсотків та мінімальні штрафні комісії за дочасне розірвання договору.

Ще одним складником міжбанківської конкуренції за клієнтів слід вважати рівень сервісу в обслуговуванні вкладу та зручності у відкритті та закритті депозиту.

З огляду на плани НБУ у червні не варто очікувати якихось суттєвих монетарних змін, що потенційно могли б вплинути на рівень дохідності вкладів. Натомість триватиме період активної конкуренції за вкладників, яким можуть запропонувати більш вигідні депозитні умови, зауважує Замотаєв.