Чого чекати від депозитів у травні

Як розповів 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв, протягом наступного тижня, як і в загальних рисах протягом травня, в сегменті депозитів спостерігатимуться деякі тенденції.

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Йдеться про переорієнтацію нових вкладів з довгострокових та більш короткострокове розміщення (6 – 9 місяців) та поступове збільшення кількості вкладників, що розміщуватимуть кошти на гривневих вкладах.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус банку З початку квітня набрала сили тенденція на підвищення ставок на вклади від 6 місяців, і вже зараз умови розміщення коштів на ці строки є одними з найбільш привабливих на ринку.

Як зазначає Замотаєв, наразі триває період найбільш привабливих гривневих ставок. При цьому йдеться про всі види вкладів: від ультракоротких (3 – 6 місяців) до депозитів терміном на 1 рік.

Яку дохідність пропонують вклади

Відомо, що залежно від терміну розміщення середні ставки за гривневими вкладами варіюються від 13% до 14,5% річних.

Водночас комерційні банки пропонують вкладникам найбільші ставки за вкладами від 6 місяців до 9 місяців (в середньому до 14,5% річних).

Крім того, на ринку вже діють спеціальні пропозиції (бонуси) для нових вкладників, які до базових ставок передбачають додаткові стартові ставки від 0,5 відсоткового пункту до 1,5 відсоткового пункту. Таким чином, на ринку можна знати депозити за максимальними ставками в розмірі 15 – 17% річних,

– каже Замотаєв.

Звісно, фактори невизначеності можуть стримувати громадян від ухвалення рішення про відкриття депозиту. Однак припускається, що за травень кількість нових вкладників може зрости щонайменше на 2%.

Чи є валютні вклади вагомим інструментом для громадян

За словами Замотаєва, валютні вклади не є таким інструментом для громадян, які намагаються убезпечити свої статки від знецінення.

Ставки за доларовими вкладами складають лише 1,3 – 1,5% річних, а єврові депозити можуть дати в середньому 1% річних. Тому висновок основний – валютні вклади вже давно не є оптимальним інструментом для збереження коштів,

– додає банкір.

До того ж не є виключенням, що в контексті світових економічних подій середні ставки за валютними вкладами можуть дещо зменшитися – на 0,3 – 0,5 відсоткового пункту.

Зараз клієнти, які мають валютні вклади, використовують їх у таких цілях:

по-перше, як засіб диверсифікації власних заощаджень,

як засіб диверсифікації власних заощаджень, по-друге, як найкращий засіб розміщення коштів порівняно зі зберіганням статків у готівці (під подушкою).

Також, жодних змін у поведінці таких клієнтів не спостерігається й вони навряд чи закриватимуть валютні рахунки.