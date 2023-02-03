Таке подорожчання спричинив підвищений попит через потреби генераторів, проте пальне згодом подешевшало через зниження ціни на нафту. Які зміни можуть статися у 2023 році, Нацбанк зазначив в інфляційному звіті за січень.

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Повернення довоєнних акцизів

Одним з головних факторів, які можуть спричинити подорожчання пального, є підняття рівнів акцизних податків на довоєнних рівень, що на 40%-100% більше за нинішні.

Це підживить і загальну інфляцію через ефекти перенесення вартості пального на вартість інших товарів та послуг, зокрема транспортних,

— йдеться у звіті.

Однак фактор здешевшання нафти теж залишиться і сприятиме зниженню ціни на пальне.

Надалі ціни на пальне стабілізуються завдяки поступовому зниженню світових цін на нафту, а з 2024 року паливна компонента як безпосередньо, так і через вторинні ефекти сприятиме гальмуванню загальної інфляції,

— додали в НБУ.

Нагадаємо, ембарго російських нафтопродуктів, що набуде чинності 5 лютого, може негативно вплинути на ринок пального в Україні. А саме, українські трейдери можуть втратити доступ до достатньої кількості пального на спотовому європейському ринку через вихід з нього російських нафтопродуктів.