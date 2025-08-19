Який стейблкойн випустить Японія?

Новий японський стейблкоїн називатиметься JPYC. Його вартість забезпечать за допомогою високоліквідних активів, таких як депозити та державні облігації, повідомляє 24 Канал з посиланням на Nikkei Asia.

Придбати стейблкойн JPYC матимуть змогу як фізичні особи, так і корпорації, й інвестори.

Після оплати покупки криптовалюти, монети надійдуть на їхні електронні гаманці.

Ціль цього проєкту полягає у тому, щоб випустити стейблкойни на 1 трильйон ієн (приблизно 6,81 мільярда доларів) протягом трьох років.

До проєкту вже проявили інтерес хедж-фонди, що інвестують у криптовалюти, та офіси з управління активами багатих клієнтів,

– зазначає видання.

Важливо! Працюють стейблкойни на технології блокчейн. Вони прив'язані до однієї з фіатних валют, долара чи євро. Нині ринок стейблкоїнів здебільшого доларовий.

Як будуть використовувати новий стейблкойн?

Японія ухвалила зміни до законодавства, які дозволяють відокремити стейблкойни від інших криптовалют та випускати їх за допомогою банків, операторів грошових переказів та трастових компаній.

Випуском нових цифрових грошей займатиметься фінтех-компанія JPYC з Токіо. Вона має зареєструватися як оператор грошових переказів упродовж місяця.

Продавати криптовалюту розпочнуть одразу після завершення реєстрації компанії як оператора переказів.

Стейблкойни JPYC використовуватимуть для міжнародних переказів, наприклад, студентам за кордон, для корпоративних платежів, сервісів управління активами на блокчейні тощо.