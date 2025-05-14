Торгівля сільськогосподарською продукцією ЄС

Порівняно з 2023 роком, експорт і імпорт зросли на 2,8% та 6,7% відповідно, передає 24 Канал з посиланням на Eurostat.

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Зокрема у період з 2014 по 2024 рік торгівля сільськогосподарською продукцією в Європейському Союзі зросла на 59,0%. Експорт зріс на 58,0%, а імпорт – на 60,2%.

Це еквівалентно середньорічному зростанню на 4,7% для експорту та 4,8% для імпорту,

– пояснили в Eurostat.

Головним торговельним партнером ЄС щодо експорту сільгосппродукції у 2024 році була Велика Британія з часткою 23,0% (54,0 мільярда доларів). Далі список має такий вигляд:

Сполучені Штати (12,8% або 30,1 мільярда євро);

Швейцарія (5,4%; або 12,6 мільярда євро);

Китай (5,3% 12,3 або мільярда євро).

Важливо! Основними країнами-постачальниками імпорту до ЄС були Бразилія (8,8% або 17,1 мільярда євро), Велика Британія (8,5% або 16,6 мільярда євро), Україна (6,7% або 13,1 мільярда євро) та США (6,1% або 12,0 мільярда євро).