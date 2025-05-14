Торгівля сільськогосподарською продукцією ЄС: профіцит склав 39,2 мільярда євро
- У 2024 році Європейський Союз експортував сільськогосподарської продукції на 234,1 мільярда євро та імпортував на 194,9 мільярда євро, отримавши профіцит у 39,2 мільярда євро.
- Україна була основним постачальником імпорту до ЄС з часткою 6,7% або 13,1 млрд євро.
У 2024 році Євросоюз експортував сільськогосподарської продукції на суму 234,1 мільярда євро та імпортував на 194,9 мільярда євро. ЄС отримав профіцит у розмірі 39,2 мільярда євро.
Торгівля сільськогосподарською продукцією ЄС
Порівняно з 2023 роком, експорт і імпорт зросли на 2,8% та 6,7% відповідно, передає 24 Канал з посиланням на Eurostat.
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Зокрема у період з 2014 по 2024 рік торгівля сільськогосподарською продукцією в Європейському Союзі зросла на 59,0%. Експорт зріс на 58,0%, а імпорт – на 60,2%.
Це еквівалентно середньорічному зростанню на 4,7% для експорту та 4,8% для імпорту,
– пояснили в Eurostat.
Головним торговельним партнером ЄС щодо експорту сільгосппродукції у 2024 році була Велика Британія з часткою 23,0% (54,0 мільярда доларів). Далі список має такий вигляд:
- Сполучені Штати (12,8% або 30,1 мільярда євро);
- Швейцарія (5,4%; або 12,6 мільярда євро);
- Китай (5,3% 12,3 або мільярда євро).
Важливо! Основними країнами-постачальниками імпорту до ЄС були Бразилія (8,8% або 17,1 мільярда євро), Велика Британія (8,5% або 16,6 мільярда євро), Україна (6,7% або 13,1 мільярда євро) та США (6,1% або 12,0 мільярда євро).
Які наразі торгівельні відносини між Україною та ЄС?
Євросоюз має угоду з Україною про вільну торгівлю.До того ж з 2022 року призупинена дія митних тарифів. Однак ЄС планує запровадити вищі мита на український імпорт, бо до 6 червня закінчується термін торговельної угоди.