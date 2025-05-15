Торговельне протистояння між США та Китаєм несе ризик для Європи

Зростаючий торговельний профіцит Китаю з Європейським Союзом викликає нові побоювання. Проблема полягає у тому, що блок, який складається з 27 країн, ризикує стати місцем збуту дешевих товарів.

Європа ризикує перетворитися на звалище дешевих товарів

Це все відбувається на тлі нестабільної тарифної конфронтації між Вашингтоном і Пекіном, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Європейські чиновники посилюють контроль, аби запобігти напливу китайських товарів. А дні вже свідчать про те, що профіцит Китаю з ЄС досяг рекордних 90 мільярдів доларів у перші чотири місяці цього року.

Наразі більшість китайських товарів проходять через Латинську Америку та Південно-Східну Азію, проте обсяги китайського експорту до Європи викликають тривогу. Крім того, цей наплив може прискоритися.

Європейські та неамериканські ринки побачать збільшення китайських поставок. Китай захоче зберегти свою частку на світовому ринку на високому рівні, тому спробує збільшити частку на інших ринках,

– сказав Максим Дарме, старший економіст Allianz Trade.

У Bloomberg нагадили, що ринки вітали 90-денне перемир'я між США та Китаєм. Однак економісти зазначають, що воно все ще залишає високі бар'єри між двома найбільшими економіками світу.

Зауважте! І навіть зі зменшенням тарифів цього тижня, мита США на більшість китайських товарів все ще на 30 процентних пунктів вищі, ніж у січні.

Експорт Китаю може знизити конкурентоспроможність ЄС

Коливання валют також ускладнюють ситуацію для Європи. Минулого місяця юань впав до найнижчого рівня за понад десятиліття щодо євро. І це зробило китайський експорт дешевшим і привабливішим для європейських покупців.

До того ж існують побоювання, що зростаючий торговельний дисбаланс з Китаєм може знизити конкурентоспроможность Європи, бо китайські компанії швидко підіймаються по ланцюгах доданої вартості та кидають виклик лідерам ринку як вдома, так і за кордоном.

Важливо! Китайський експорт до ЄС цього року є другим за величиною в історії, згідно з даними, опублікованими в п'ятницю в Пекіні, поступаючись лише сплеску поставок, викликаному пандемією в 2022 році.

Що наразі відбувається з автомобільним ринком

Автомобільний ринок був одним з основних рушіїв змін, оскільки китайський експорт електромобілів і традиційних автомобілів швидко зростає. Водночас європейський експорт до Китаю та продажі там швидко падають.

Хоча експорт електромобілів стабілізувався після того, як Брюссель запровадив тарифи на них минулого року, китайські автовиробники продають більше автомобілів, ніж будь-коли в регіоні, збільшуючи поставки гібридних і бензинових моделей,

– зазначає Bloomberg.

За словами Дарме з Allianz, ситуація змусить європейських політиків вживати більш активних заходів для підтримки вітчизняної промисловості та запровадження тарифних і нетарифних бар'єрів.

Зверніть увагу! Таким чином протистояння між Китаєм і США насправді це матиме наслідки для решти світу та особливо для Європи, оскільки це змусить великі країни ставати все більш протекціоністськими.