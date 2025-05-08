ЄС встановив рекорд у торгівлі з Україною

Це надало позитивне сальдо торгівлі у розмірі 18,3 мільярда євро, пише 24 Канал з посиланням на дані Євростату.

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Зокрема у порівнянні з 2023 роком експорт зріс на 9,4%, а імпорт – на 7,0%.

Основними товарами експорту були:

мінеральні палива (6,8 мільярда євро);

електричне обладнання (4,3 мільярда євро);

машинобудівна продукція (4,2 мільярда євро).

У порівнянні з 2021 роком найбільше зріс експорт мінеральних палив – на 4,1 мільярда євро. Причиною є те, що Україна зменшила імпорт цих товарів із Росії та Білорусі, частково замінивши їх поставками з ЄС.

Серед основних товарних груп, які імпортувалися з України до ЄС у 2024 році, були:

сільськогосподарська продукція, зокрема зернові – на суму 4,4 мільярда євро;

жири та олії тваринного або рослинного походження 3,1 мільярда євро;

насіння олійних культур та супутні товари 2,5 мільярда євро.

Зверніть увагу! У порівнянні з 2021 роком імпорт зернових зріс на 2,7 мільярда євро, жирів та олій – на 1,0 мільярда євро, а насіння олійних культур та пов’язаних товарів – на 1,1 мільярда євро.