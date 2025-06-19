Який план готує ЄС

Європейський Союз прагне витягти додаткові мільярди євро із заморожених російських активів, перевівши їх у більш ризиковані інвестиції, повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Виконавчий орган ЄС розглядає можливість переведення майже 200 мільярдів євро заморожених російських державних активів, що зберігаються в Бельгії, до нового, більш ризикованого інвестиційного фонду, який виплачуватиме вищі відсотки. За допомогою цього плану вдасться збільшити допомогу Україні, уникаючи при цьому звинувачень у крадіжці грошей Москви.

Мета полягає в тому, щоб отримати більше прибутку та зберегти постраждалу від війни економіку України на плаву на тлі погроз президента США Дональда Трампа припинити фінансування. Активи були заморожені у 2022 році у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Як потенційний обхідний шлях розглядають можливість передачі активів з Euroclear у Бельгії до "спеціальної цільової компанії" під егідою ЄС. Цей крок не призведе до повної конфіскації російських активів, проти чого виступають кілька держав ЄС, включаючи Німеччину та Італію, через фінансові та юридичні проблеми, – повідомляють у виданні.

Чи законний цей план

Витрачаючи лише відсотки та залишаючи базовий капітал заморожених активів Росії недоторканим, ЄС сподівається уникнути звинувачень у порушенні міжнародного права. Члени групи промислово розвинених країн G7 минулого року погодилися надати Україні 45 мільярдів євро, отриманих від інвестування іммобілізованих суверенних активів.

Однак частка ЄС у розмірі 18 мільярдів євро кредиту G7 буде повністю виплачена до кінця року, що викликає питання про те, як фінансові потреби України будуть продовжуватися у 2026 році.

Міністри фінансів 27 країн ЄС розпочнуть ці обговорення на неформальній вечері в Люксембурзі. Польща також запропонувала країнам використовувати нову схему оборонних позик ЄС, SAFE, для купівлі зброї для України.