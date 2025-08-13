Яка має бути фінансова подушка при різних зарплатах?

Розмір накопичень залежатиме від розміру зарплати, повідомляє 24 Канал з посиланням на Новини.LIVE.

Експерт порахував, яка має бути фінансова подушка при різних зарплатах:

Мінімалка (8 000 гривень)

Враховуючи, що потрібен запас коштів мінімум на 3 місяці, то при мінімалці це 24 000 гривень. У випадку накопичити грошей на пів року сума має сягати 48 000 гривень.

Потрібно враховувати, що рівень реальних витрат, особливо у містах, значно перевищує мінімальну зарплату. Тому у цьому випадку однозначно потрібно ще шукати додаткові джерела доходу,

– каже фінансовий аналітик Олександр Іванчук.

Середня зарплата (близько 20 000 гривень)

При середньому доході фінансова подушка на три місяці у людини повинна бути не менше 60 000 гривень, а на 6 місяців – не менше 120 000 гривень.

Зарплата, вища за середню (близько 27 000 гривень)

Якщо людина отримує "чистими" 27 тисяч гривень на місяць, то, відповідно, розмір заощаджень на 3 місяці повинен складати 81 000 гривень, а на пів року – 162 000 гривень.

Гривня чи іноземна валюта: у чому зберігати гроші?

Базовою складовою у фінансовій подушці повинна бути гривня – від третини до половини. Ще одна третина або й 40% накопичень має бути у валюті – доларах або євро.

Ще одним активом можуть бути українські облігації внутрішньої державної позики. У цьому активі можна зберігати 25-30% своїх заощаджень.