Громадяни можуть покласти депозит у банку або ж придбати військові облігації. Про це 24 Каналу розповів економіст, член Ради Нацбанку України Василь Фурман, зауваживши, що для українців є дуже вигідний варіант щодо заощаджень і мовиться не про пасивний дохід.

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Що зараз варто зробити українцям

За словами економіста, українцям варто спостерігати за активами, які є в Україні – пасивний дохід або нерухомість. Національний банк нашої країни зараз намагається зробити так, щоб інвестиційні активи у гривнях були привабливими для громадян.

"Простими словами – якщо ви кладете депозит в банку чи купуєте військові облігації у гривнях, то щоб дохідність у них була вища, ніж доларова чи єврова дохідність. Тобто гривня має бути твердою валютою", – зауважив він.

Фурман наголосив, що стабільність на валютному ринку у 2025 році та наступних роках буде забезпечена. Адже Україна отримує значну міжнародну фінансову допомогу. Ці кошти спершу йдуть у держбюджет, потім до золото-валютних резервів, звідки Нацбанк віддає ці кошти уряду (саме гривнями) для фінансування бюджетних видатків.

За прогнозами Нацбанку, золото-валютні резерви в цьому році будуть понад 40 мільярдів доларів. На наступні роки буде теж не мала сума. Це фінансова подушка української гривні. Тому кладучи депозит чи купуючи військові облігації, ви можете отримати дохідність 15% або 16% річних. Це значно більше, ніж отримувати в іноземній валюті,

– пояснив він.

Економіст додав, що набагато більший дохід українцям може принести саме власна справа, а не пасивний дохід. Так, громадяни можуть отримати гранти для розвитку бізнесу через державну службу зайнятості та не повертати гроші. Головне – захистити свій бізнес-план.

До слова, щодо іноземних валют, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин повідомив, що українцям варто обирати валюту для вкладень залежно від часу, коли ви плануєте здійснити обмін. В першій половині 2025 року краще купувати долар, в другій – привабливішим для заощаджень є євро.