Скільки мінімально мають заробляти медики?

Уряд не підвищив мінімальний розмір зарплат, але розширив категорії працівників, на яких поширюється гарантований рівень, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Медичну справу".

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Так, з 1 січня 2023 року мінімальний розмір оплати праці медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації встановлюється на рівні, не менше ніж:

20 000 гривень для осіб, які займають лікарські посади, посади фармацевтів, посади професіоналів та посади професіоналів з вищою немедичною освітою у сфері охорони здоров’я;

13 500 гривень для осіб, які займають посади в закладах охорони здоров’я, віднесені єдиними кваліфікаційними вимогами до посад фахівців.

Уряд гарантує мінімальні розміри зарплат і не регулює, які надбавки та доплати до них входять. Загалом до зарплати медиків входять:

Основна заробітна плата

Це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці. Її встановлюють у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок.

Додаткова заробітна плата

Це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати.

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати

До них належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії тощо.

Де в Україні високі зарплати у медиків?

Голова НСЗУ Наталія Гусак розповіла, що в окремих закладах охорони здоровʼя виплачують високі зарплати, однак середня зарплата лікаря в Україні становить 23 000 гривень.

Наприклад Київський онкоцентр – середня зарплата лікаря 66 000 гривень. Це означає, що там є лікарі, які отримують зарплату близько 100 000 гривень. Ще один приклад – Косівський центр первинної медико-соціальної допомоги, де середня зарплата лікаря "первинки" складає 44 000 гривень,

– говорить посадовиця.

Натомість, за словами Наталія Гусак, середня зарплата медсестри в Україні становить 15 300 гривень, проте є успішні заклади, де медсестри отримують більше 30 000 гривень. Це великі обласні лікарні, Львівське ТМО, лікарня імені Мечникова та інші

Які зарплати в інтернів?

У 2025 році відбулося підвищення зарплати лікарям-інтернам і фармацевтам-інтернам державних і комунальних лікарень до 15 000 гривень.

Гарантований розмір у 20 000 гривень для всіх лікарів державних та комунальних медичних закладів не стосується лікарів-інтернів, тому розмір їх мінімальної заробітної плати часто становив 8 000 гривень.