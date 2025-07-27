Скільки заробляють медики в Україні й де платять більше

З 2022 року зарплата медичних працівників в Україні залишається без суттєвих змін. Закон визначає мінімальні виплати, після чого кожен заклад визначає розмір зарплати для своїх лікарів.

Скільки мінімально мають заробляти медики?

Уряд не підвищив мінімальний розмір зарплат, але розширив категорії працівників, на яких поширюється гарантований рівень, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Медичну справу".

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Так, з 1 січня 2023 року мінімальний розмір оплати праці медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації встановлюється на рівні, не менше ніж:

20 000 гривень для осіб, які займають лікарські посади, посади фармацевтів, посади професіоналів та посади професіоналів з вищою немедичною освітою у сфері охорони здоров’я;

13 500 гривень для осіб, які займають посади в закладах охорони здоров’я, віднесені єдиними кваліфікаційними вимогами до посад фахівців.

Уряд гарантує мінімальні розміри зарплат і не регулює, які надбавки та доплати до них входять. Загалом до зарплати медиків входять:

Основна заробітна плата

Це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці. Її встановлюють у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок.

Додаткова заробітна плата

Це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати.

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати

До них належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії тощо.

Де в Україні високі зарплати у медиків?

Голова НСЗУ Наталія Гусак розповіла, що в окремих закладах охорони здоровʼя виплачують високі зарплати, однак середня зарплата лікаря в Україні становить 23 000 гривень.

Наприклад Київський онкоцентр – середня зарплата лікаря 66 000 гривень. Це означає, що там є лікарі, які отримують зарплату близько 100 000 гривень. Ще один приклад – Косівський центр первинної медико-соціальної допомоги, де середня зарплата лікаря "первинки" складає 44 000 гривень,

– говорить посадовиця.

Натомість, за словами Наталія Гусак, середня зарплата медсестри в Україні становить 15 300 гривень, проте є успішні заклади, де медсестри отримують більше 30 000 гривень. Це великі обласні лікарні, Львівське ТМО, лікарня імені Мечникова та інші

Які зарплати в інтернів?

У 2025 році відбулося підвищення зарплати лікарям-інтернам і фармацевтам-інтернам державних і комунальних лікарень до 15 000 гривень.

Гарантований розмір у 20 000 гривень для всіх лікарів державних та комунальних медичних закладів не стосується лікарів-інтернів, тому розмір їх мінімальної заробітної плати часто становив 8 000 гривень.