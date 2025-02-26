Коли подешевшають ліки в Україні
Здешевшання ліків має початися у березні, повідомляє 24 Канал з посиланням на МОЗ.
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Нагадаємо! У МОЗ відбулася зустріч міністра Віктора Ляшка з представниками українських виробників фармацевтичної продукції. Під час цих зборів відбувалося обговорення покрокового плану зниження цін на препарати. Йдеться про ліки, що не входять у ТОП-100.
Ціна знизиться на майже 100 препаратів, серед них є:
- знеболювальні;
- антибіотики;
- анестетики;
- жарознижувальні;
- протиепілептичні;
- сорбенти;
- протикашлеві тощо.
Більш як 70 лікарських засобів з вказаного переліку входять до Національного переліку лікарських засобів. А ще 35 – це рецептурні препарати.
Які препарати стануть дешевшими у березні / Фото МОЗ
Чи подешевшають ліки у 2025 / Фото МОЗ
Зверніть увагу! З повним переліком ліків ви можете ознайомитись за посиланням.