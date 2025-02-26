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26 лютого, 14:32
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В Україні подешевшають ліки: у МОЗ пояснили на які препарати знизиться ціна

Анастасія Зорик
Основні тези
  • В Україні знизяться ціни на майже 100 лікарських препаратів, включаючи знеболювальні, антибіотики, анестетики.
  • Здешевлення ліків почнеться в березні завдяки домовленостям МОЗ із фармацевтичними компаніями.

В Україні здешевшають ліки. Зниження ціни відбудеться через домовленості МОЗ із фармацевтичними компаніями.

Коли подешевшають ліки в Україні

Здешевшання ліків має початися у березні, повідомляє 24 Канал з посиланням на МОЗ.

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Нагадаємо! У МОЗ відбулася зустріч міністра Віктора Ляшка з представниками українських виробників фармацевтичної продукції. Під час цих зборів відбувалося обговорення покрокового плану зниження цін на препарати. Йдеться про ліки, що не входять у ТОП-100.

Ціна знизиться на майже 100 препаратів, серед них є:

  • знеболювальні;
  • антибіотики;
  • анестетики;
  • жарознижувальні;
  • протиепілептичні;
  • сорбенти;
  • протикашлеві тощо.

Більш як 70 лікарських засобів з вказаного переліку входять до Національного переліку лікарських засобів. А ще 35 – це рецептурні препарати.


Які препарати стануть дешевшими у березні / Фото МОЗ

Чи подешевшають ліки у 2025 / Фото МОЗ

Зверніть увагу!  З повним переліком ліків ви можете ознайомитись за посиланням.