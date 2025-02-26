В Україні подешевшають ліки: у МОЗ пояснили на які препарати знизиться ціна

В Україні здешевшають ліки. Зниження ціни відбудеться через домовленості МОЗ із фармацевтичними компаніями.

Коли подешевшають ліки в Україні

Здешевшання ліків має початися у березні, повідомляє 24 Канал з посиланням на МОЗ.

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Нагадаємо! У МОЗ відбулася зустріч міністра Віктора Ляшка з представниками українських виробників фармацевтичної продукції. Під час цих зборів відбувалося обговорення покрокового плану зниження цін на препарати. Йдеться про ліки, що не входять у ТОП-100.

Ціна знизиться на майже 100 препаратів, серед них є:

знеболювальні;

антибіотики;

анестетики;

жарознижувальні;

протиепілептичні;

сорбенти;

протикашлеві тощо.

Більш як 70 лікарських засобів з вказаного переліку входять до Національного переліку лікарських засобів. А ще 35 – це рецептурні препарати.



Які препарати стануть дешевшими у березні / Фото МОЗ

Чи подешевшають ліки у 2025 / Фото МОЗ

Зверніть увагу! З повним переліком ліків ви можете ознайомитись за посиланням.