На власників крипти все частіше нападають

Такі напади називають "викрутковими атаками" (wrench attacks), бо злочинці використовують прості, але болючі методи примусу, замість складних комп’ютерних зломів, передає 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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Раніше головною загрозою для багатих у сфері криптовалют були хакери. Але тепер інвестори все частіше зберігають свої цифрові активи на спеціальних фізичних пристроях, відключених від інтернету.

Це ускладнює віддалений злам, але робить їх вразливими до нападів у реальному житті – обмеження хакінгу не діють проти фізичного насильства.

У Франції за останні місяці зафіксували щонайменше п’ять викрадень, пов’язаних із криптовалютою. Подібні випадки трапились і в інших країнах.

Цікаво! У липні в Естонії ледь не викрали австралійського криптомільярдера – він зміг відбитися від нападників, які видавали себе за малярів. А в березні в США на криптоблогерку напали в її будинку, і її чоловік змушений був вступити в перестрілку з грабіжниками, які вимагали ноутбук.

Хто серед жертв

У січні 2024 року співзасновника Ledger Девіда Балланда та його партнерку викрали з дому у Франції. Нападники вимагали 10 мільйонів євро й надіслали відео з відрізаним пальцем як доказ. Поліція передала частину викупу, щоб виграти час, і згодом звільнила Балланда. Його партнерку знайшли наступного дня після другого переказу.

Оскільки викуп вимагали в криптовалюті tether, яку можна заморозити, компанії вдалося повернути близько 80% коштів. Балланд публічно підтвердив напад і попросив не турбувати родину.

Ми пережили немислиму жорстокість,

– написав Балланд у соцмережах, закликавши поважати приватність його родини.

У своєму профілі на X він тимчасово вказав статус: "Пальці: 9 з 10".

У справі викрадення підозрюють чоловіка, який на той момент вже сидів у в’язниці за схожу справу. Слідство з’ясовує, чи діяв він сам, чи за чиїмось наказом. Тим часом у Парижі викрали ще одного батька криптопідприємця – і знову з тортурами, відео, шантажем і арештами молодих виконавців.

Тенденція викрадень

Часто жертвами стають публічні особи, які демонстрували розкіш в соцмережах. Так, у 2023 році французькому стрімеру Кілліану Десно довелося заплатити викуп за батька, якого викрали з дому. Після цього багато представників криптоспільноти закривають свої профілі та намагаються приховати адреси з відкритих баз.

Крім того, великі витоки даних – як-от хак Ledger у 2020 році чи витік із компанії Kroll – дають злочинцям персональну інформацію, яку можна використати для шантажу. Адреси, телефони, обсяги криптовалют – усе це доступне в інтернеті або на чорному ринку.

Цікаво! Усе частіше застосовується doxxing – публікація особистих даних із метою тиску. Деякі жертви вже отримували фейкові листи, погрози, а подекуди – й реальні напади. Спільнота закликає владу обмежити публічність чутливої інформації, щоб зменшити ризики для інвесторів і їхніх родин.