Міністри закордонних справ країн Євросоюзу 23 жовтня не могли домовитись виділення допомоги Україні у розмірі 500 мільйонів євро. Згоди не вдалося досягти через позицію Угорщини.

Будапешт хоче гарантій

За словами журналіста, виділити Україні восьмий транш не змогли через те, що Угорщина повторно заблокувала це рішення. Раніше в Будапешті це пояснювали тим, що Україна внесла угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни.

"Угорський OTP Bank прибрали з чорного списку компаній, які продовжують працювати в Росії, але Будапешт хоче юридичних гарантій, що це рішення постійне", – пише журналіст.

Угорщина вже не вперше блокує допомогу Україні

Угорщина вставляє палки в колеса, коли мовиться про допомогу Україні. Так, через вето в ЄС 1 вересня не дійшли згоди щодо виділення 500 мільйонів євро.

Це сума, яку мали б спрямувати на зброю для України. Але під час неформальної зустрічі в Толедо глави МЗС ЄС дійти згоди щодо восьмого траншу не змогли.

Звернімо увагу на те, що Угорщина блокує виділення траншу не вперше. І щоразу вона посилається на одну і ту ж причину.