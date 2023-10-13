У 2022 році економіка України впала на 29,1%, проте вже у 2023 році зросте на 4,7%. Крім того, очікується, що процес інфляції уповільниться.
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Економіку України підтримують союзники
Інфляція знижується швидше, ніж очікувалось. Зокрема, у вересні 2023 року вона становила 7,1%, а у 2022 була 26,6%.
Економіка України демонструє стійкість протягом поточного року. Прогнозується зростання ВВП до 4,7%,
– сказав мінвстр фінансів України Сергій Марченко.
Він також зазначив, що це також завдяки нашим партнерам. За його словами, міжнародна фінансова підтримка ритмічна та передбачувана. Її загальний обсяг у 2023 році – 33,8 мільярди доларів.
Дефіцит держбюджету 2024 році може становити 42,9 мільярди доларів
Марченко підкреслив, що бюджет-2024 передбачає забезпечення оборонного сектора з видатками на рівні поточного року, а також створення умов для розвитку вітчизняного ОПК.
Передбачено збільшення видатків на соціальний захист та гуманітарну допомогу.
Марченко висловив вдяність партнерам за запевнення у збереженні підтримки у настпному році.
Держбюджет-2024 року: на що закладено найбільші видатки
- Війна Росії проти України триває, тож основним пріоритетом державного бюджету в 2024 році залишається безпека та і оборона. Кошти на оборону складуть 1692,6 мільярда гривень, що становить 21,6% ВВП.
- На оборонно-промисловий комплекс закладено 55,8 мільярда гривень. Це кошти на виробництво зброї в Україні.
- Значно збільшуються видатки на підтримку ветеранів: на реалізацію програм та заходів ветеранської політики передбачено 13,6 мільярда гривень. Це в 2 рази більше, ніж було у 2023 році.