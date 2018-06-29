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Ед Ширан і Каміла Кабелло: ТОП-10 пісень, які шукали в Shazam у 2018 році

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ТОП-10 пісень, які шукали в Shazam у 2018 році
ТОП-10 пісень, які шукали в Shazam у 2018 році / Facebook/CamilaCabello

Музичний сервіс Shazam оприлюднив рейтинг пісень, у якому зазначено, які пісні виконавців користувачі найчастіше шукали в першій половині 2018 року.

Наприкінці першої половини 2018 року сервіс Shazam визначив, які пісні найчастіше шукали запеклі меломани. Серед них є як і відомі поп-хіти знаменитих виконавців, так і хіти висхідних зірок музичної індустрії.

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Пропонуємо дізнатись про першу десятку пісень, які посіли найвищі сходинки в пошуку пісень за допомогою Shazam.

1. Ед Ширан – "Perfect"

 

2. Ніки Джем і Джей Бальвін – "X"

3. Jax Jones і Іна Вролдсен – "Breathe"

4. Еліс Мертон – "No Roots"

5. Marshmello і Енн-Марі – "Friends"

 

6. Rudimental і Джесс Глінн, Macklemore і Ден Кеплен – "These Days"

7. Том Уокер – "Leave A Light On"

8. Каміла Кабелло – "Never Be The Same"

9. Portugal, The Man – "Feel It Still"

10. G-Eazy & Halsey – "Him & I"

 

Чим корисна програма Shazam?Це зручний сервіс, який за допомогою мікрофону, вбудованого в мобільний пристрій та комп'ютер, може лише за коротким аудіозаписом здійснити пошук інформації про музичний твір.

Такий сервіс також дозволяє прослухати композицію ще раз або зберегти собі вподобаний трек. Така програма є безкоштовною, а при бажанні отримати більше додаткових функцій, можна придбати спеціальну ліцензію. Shazam підтримує пристрої на Windows 8, Windows Phone, iOS, BlackBerry, Symbian, Android, Mac OS та Windows Mobile.

Теги: LifeStyle Рейтинги Музика
Джерело: Business Insider
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