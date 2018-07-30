Ед Ширан створив сторінку в Instagram для своїх котів: кумедні фото

Британський співак Ед Ширан зареєстрував для своїх домашніх улюбленців окремий Instagram-акаунт.

Виконавець назвав сторінку "thewibbles" в соціальній мережі Instagram, де публікує знімки своїх двох котів – Доріто і Каліппо.

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Мої коти завели власний Instagram, розумні котики. Ви можете слідкувати за кожним їхнім днем,

– повідомив Ширан шанувальників на своїй персональній сторінці.

Зауважимо, що за 4 дні існування сторінка набрала понад 254 тисячі підписників. Користувачі оцінили ідею музиканта і зазначають, що його улюбленці дуже милі.

Допис, поширений Calippo & Dorito (@thewibbles) 26 Лип 2018 р. о 1:23 PDT

Допис, поширений Calippo & Dorito (@thewibbles) 26 Лип 2018 р. о 5:43 PDT

Допис, поширений Calippo & Dorito (@thewibbles) 27 Лип 2018 р. о 6:27 PDT

Допис, поширений Calippo & Dorito (@thewibbles) 27 Лип 2018 р. о 2:43 PDT

Нагадаємо, Ед Ширан став найбільш продаваним музикантом 2017 року згідно з доповіддю Міжнародної федерації виробників фонограм і відеограм (IFPI), а найпродаванішим треком виявилася його пісня "Shape of You".