Ед Ширан створив сторінку в Instagram для своїх котів: кумедні фото
Британський співак Ед Ширан зареєстрував для своїх домашніх улюбленців окремий Instagram-акаунт.
Виконавець назвав сторінку "thewibbles" в соціальній мережі Instagram, де публікує знімки своїх двох котів – Доріто і Каліппо.
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Мої коти завели власний Instagram, розумні котики. Ви можете слідкувати за кожним їхнім днем,
– повідомив Ширан шанувальників на своїй персональній сторінці.
Зауважимо, що за 4 дні існування сторінка набрала понад 254 тисячі підписників. Користувачі оцінили ідею музиканта і зазначають, що його улюбленці дуже милі.
Нагадаємо, Ед Ширан став найбільш продаваним музикантом 2017 року згідно з доповіддю Міжнародної федерації виробників фонограм і відеограм (IFPI), а найпродаванішим треком виявилася його пісня "Shape of You".