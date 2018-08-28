Ед Ширан таємно одружився: відеодоказ

Британський виконавець Ед Ширан у черговому інтерв’ю зізнався, що таємно одружився зі своєю обраницею Черрі Сіборн. На його руці тепер красується обручка.

Співак Ед Ширан в інтерв’ю видання Access неочікувано почервонів після запитання журналіста, коли ж варто очікувати весільне торжество. Артист мовчки показав обручку на безіменному пальці і без слів усміхнувся. Журналіст явно не очікував такої відповіді і з захопленням почав вітати співака.

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Але на запитання, як йому вдалося провести церемонію так, що ніхто досі не здогадався, Ед відповів лаконічно: "Ну, я в принципі ніколи нічого не роблю напоказ".

Коли ж відбулось весілля Еда Ширана – можна лише здогадуватись. А втім, подружжя точно почуває себе радісно та щасливо разом. Як відомо, пара познайомилася в школі, хоча їхні стосунки почали розвиватись лише від 2015 року. Дівчина Черрі є зіркою хокею і допомагала команді Англії U21 виграти бронзову медаль на чемпіонаті Європи 2012 року.

Допис, поширений Ed Sheeran (@teddysphotos) 2 Сер 2018 р. о 9:34 PDT

Нагадаємо, що Ед Ширан освідчився своїй дівчині Черрі Сіборн в січні цього року. Наступного місяця Ед Ширан засвітився з обручкою на церемонії вручення нагород Brit Awards-2018, де отримав премію в одній з номінацій. Тоді співак коментував, що такий подарунок зробила йому кохана Черрі в честь заручин.