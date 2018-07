Еда Ширана звинуватили у плагіаті пісні та вимагають 100 мільйонів доларів компенсації: відео

На знаменитого британського виконавця Еда Ширана подали до суду. Його звинувачують у плагіаті знаменитої композиції "Thinking Out Loud".

Співака звинуватили у тому, що його пісня списана з композиції Марвіна Гея під назвою "Let's Get It On". Про це повідомляє видання The Guardian.

Компанія Structured Asset Sales, яка подала позов на музиканта, володіє правами на пісню Марвіна Гея і вимагає від Ширана 100 мільйонів доларів компенсації..

Зазначимо, що Еда Ширана звинувачують у плагіаті не вперше. 2016 року був поданий позов Таунсендом-молодшим, в якому він заявив, що пісня Ширана копіює "мелодію, ритм, гармонію, ударні, бас, бек-вокал і темп" твору Марвіна Гея, записаного в 1973 році.

Ed Sheeran – Thinking Out Loud: відео

Marvin Gaye - Lets get it on: відео