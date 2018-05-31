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Единственный человек в мире, которому Путин не смог бы отказать в обмене Сенцова – Трамп

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Олег Сенцов
Олег Сенцов / Радио Свобода

Все наши помыслы/действия чисты, все правильно, только одна проблема — они безрезультатны.

Ни после каких флеш-мобов, митингов (увы, еще и довольно жидких) Путин Сенцова Украине не отдаст/обменяет.

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Исходя из моего понимания психотипа Путина, думаю, что ему это глубоко пофиг, совершенно не трогает, ничем не пугает вообще. С Западом у него сейчас все более-менее ок, деньги из ЕС текут речищей, на футбол на костях пассажиров "Боинга" этим западным гуманистам, кажется, наплевать.

Я думаю, что единственный человек в мире, которому Путин не смог бы отказать в обмене Сенцова/Кольченко (как минимум их) – это Дональд Трамп. Ведь это просто сакральная мечта русского фюрера — чтобы президент США его о чем-либо попросил, и "добрый русский царь" смилостивился.

Как сподвигнуть Трампа на эту "услугу" Украине и всем по-настоящему гуманным людям в мире, я, конечно, не знаю. Его психотип мне не знаком. Также я не дипломат и не знаю, чего это может стоить (в плане денег приближенным лоббистам, настойчивых просьб со стороны нашего президента, западных лидеров etc, все средства хороши уже, кажется).

То есть, я не понимаю маршрута необходимого пути, но конечная точка, по-моему, очевидна: Трамп и только Трамп. По любым каналам. Это, конечно, тактическая история.

Стратегически – РФ не прекратит захвата украинских заложников, пока Путину эта политическая работорговля ничего не стоит. Стратегически нужно добиваться отдельного усиления санкций за захват РФ граждан нашей страны. Настолько реально это – я, опять же, не дипломат, не знаю. Но добиваться надо, придется бить в эту стену, иного пути остановить русских людоедов не существует.

Пока нет дополнительных санкций за политзаключенных украинцев – продолжат жрать. Такие сегодня мысли.

Автор: Айдер Муждабаєв

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Автор: Блог Соцмережі
Теги: Україна – Росія Новини політики Новини України Дональд Трамп Українці в полоні РФ Олег Сенцов Публікації
Джерело: 24 Канал
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