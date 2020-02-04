1000 доларів за фото та як видати книгу – освітні можливості для студентів у лютому

Лютий щедрий на освітні пропозиції для молоді та студентів. Серед пропозицій медіатренінг, конкурс фотографій та тренінг з трендів на ринку праці. Більше деталей – читайте у нашому матеріалі.

Деякі дедлайни подачі заявок на участь спливають вже у лютому, саме тому варто поспішати.

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Освітні можливості лютого 2020 року

Міжнародний конкурс фотографії



Минулого року переможцем конкурсу став учасник в Африки / фото: International Photography Grant

International Photography Grant оголошує конкурс фотографій. Потрібно вигадати концепцію для фотопроєкту та надіслати 10 світлин. Щоб стати учасником, потрібно мати більш як 18 років. Головним призом конкурсу є 1000 доларів США.

Дедлайн подачі заявок: 31 липня.

Деталі за посиланням.

Онлайн-курс із письменницької майстерності



Любко Дереш дасть майстер-клас на форумі / фото: УП

Відомі українські письменники, директори видавництв та книжкові продюсери протягом шести тижнів навчатимуть як правильно написати та видати книгу.

Серед спікерів: Владислав Вавилов, Еміль Вольськи, Ігор Степурин, Любко Дереш, Сергій Лойко та інші.

Марафон лекцій триває з 29 січня до 5 березня.

Деталі за посиланням.

Онлайн-курс про роботу майбутнього



Ринок праці є дуже динамічним / фото: Inernetdevels

Платформа Future Learn пропонує безкоштовний курс про тренди, які пануватимуть на ринку праці в найближчому майбутньому.

Слухачі дізнаються якими навичками треба володіти, щоб роботодавці боролись за працівника. Курс ведеться англійською.

Тривалість: 2 тижні.

Деталі курсу за посиланням.

Digital Workforce Challenge



Штучний інтелект скоро почне витісняти деякі професії / фото: Inernetdevels

Штучний інтелект і технології змінять підхід роботи в майбутньому

Завдання челенджу – запропонувати свіжі ідеї про те, як зробити перехід до цифрової ери простим та зрозумілим для кожного. Найдієвіша пропозиція буде винагороджена менторською підтримкою та фінансовим призом у розмірі 100 тисяч доларів.

Дедлайн подачі заявок: 2 березня.

Деталі челенджу за посиланням.

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Медіатренінг для молоді



Участь можуть взяти всі охочі / фото: British Council

Конкурс Future News Worldwide 2020 від першокласних журналістів, репортерів, телеведучих і редакторів. Вам покажуть кухню журналістики зсередини справжні професіонали.

Для участі ваш вік повинен бути в діапазоні 18-25 років. Організатори покривають вартість проживання, переліт та харчування. Сам форум відбудеться у Лондоні 14-15 липня.

Дедлайн подачі заявки: 14 лютого

Деталі за посиланням.