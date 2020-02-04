1000 доларів за фото та як видати книгу – освітні можливості для студентів у лютому
Лютий щедрий на освітні пропозиції для молоді та студентів. Серед пропозицій медіатренінг, конкурс фотографій та тренінг з трендів на ринку праці. Більше деталей – читайте у нашому матеріалі.
Деякі дедлайни подачі заявок на участь спливають вже у лютому, саме тому варто поспішати.
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Освітні можливості лютого 2020 року
Міжнародний конкурс фотографії
Минулого року переможцем конкурсу став учасник в Африки / фото: International Photography Grant
International Photography Grant оголошує конкурс фотографій. Потрібно вигадати концепцію для фотопроєкту та надіслати 10 світлин. Щоб стати учасником, потрібно мати більш як 18 років. Головним призом конкурсу є 1000 доларів США.
Дедлайн подачі заявок: 31 липня.
Деталі за посиланням.
Онлайн-курс із письменницької майстерності
Любко Дереш дасть майстер-клас на форумі / фото: УП
Відомі українські письменники, директори видавництв та книжкові продюсери протягом шести тижнів навчатимуть як правильно написати та видати книгу.
Серед спікерів: Владислав Вавилов, Еміль Вольськи, Ігор Степурин, Любко Дереш, Сергій Лойко та інші.
Марафон лекцій триває з 29 січня до 5 березня.
Деталі за посиланням.
Онлайн-курс про роботу майбутнього
Ринок праці є дуже динамічним / фото: Inernetdevels
Платформа Future Learn пропонує безкоштовний курс про тренди, які пануватимуть на ринку праці в найближчому майбутньому.
Слухачі дізнаються якими навичками треба володіти, щоб роботодавці боролись за працівника. Курс ведеться англійською.
Тривалість: 2 тижні.
Деталі курсу за посиланням.
Digital Workforce Challenge
Штучний інтелект скоро почне витісняти деякі професії / фото: Inernetdevels
Штучний інтелект і технології змінять підхід роботи в майбутньому
Завдання челенджу – запропонувати свіжі ідеї про те, як зробити перехід до цифрової ери простим та зрозумілим для кожного. Найдієвіша пропозиція буде винагороджена менторською підтримкою та фінансовим призом у розмірі 100 тисяч доларів.
Дедлайн подачі заявок: 2 березня.
Деталі челенджу за посиланням.
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Медіатренінг для молоді
Участь можуть взяти всі охочі / фото: British Council
Конкурс Future News Worldwide 2020 від першокласних журналістів, репортерів, телеведучих і редакторів. Вам покажуть кухню журналістики зсередини справжні професіонали.
Для участі ваш вік повинен бути в діапазоні 18-25 років. Організатори покривають вартість проживання, переліт та харчування. Сам форум відбудеться у Лондоні 14-15 липня.
Дедлайн подачі заявки: 14 лютого
Деталі за посиланням.