20 українських шкіл отримають сучасні медіастудії: перелік

Експерти конкурсу "Youth MediaLab 2019-2020" відібрали 20 шкіл-фіналістів, які отримають комплекти сучасних медіастудій. Всього на конкурс подавались 500 шкіл.

Визначення переможців відбулося у четвер 31 жовтня, повідомляє пресслужба МОН.

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За словами заступниці міністра освіти Любомири Мандзій, медіастудії покликані дати можливість учням створювати якісні медіаматеріали.

Медіаграмотність є відносно новим предметом, який викладають у школах. Тож дуже важливо, що в Україні збільшується кількість проєктів, які охоплюють цей напрям,

– пояснила заступниця міністра освіти.

Тепер вчителі шкіл-переможців пройдуть спеціальне навчання про те, як правильно користуватись новим обладнанням.

Список шкіл, які перемогли в конкурсі "Youth MediaLab 2019-2020":

– Івано-Франківський Центр дитячої та юнацької творчості;

– Харківська спеціальна школа № 5;

– Брусилівський ліцей імені Георгія Готовчиця;

– Запорізький навчально-виховний комплекс № 41;

– Запорізька спеціалізована школа-інтернат "Січовий колегіум";

– Закарпатський обласний палац дитячої та юнацької творчості "Падіюн";

– Новоград-Волинська школа № 3;

– Херсонський Таврійський ліцей мистецтв;

– Шосткинський навчально-виховний комплекс "Спеціалізована школа І-ІІ ступенів – ліцей";

– Школа № 281 міста Києва;

– Білицька школа № 9 (Донецька область);

– Львівська обласна Мала академія наук;

– Одеська загальноосвітня школа № 92;

– Скала-Подільський навчально-виховний комплекс;

– "Середня загальноосвітня школа №1" Дніпровської міської ради;

– Чернівецька гімназія № 5;

– Білоцерківська школа №18;

– Школа №1 Горішньоплавнівської міської ради;

– Нескучненська школа імені Миколи Корфа (Донецька область);

– Мурованська школа (Львівська область).

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Що таке "Youth MediaLab"?Освітня програма за підтримки Міністерства освіти України та Міністерства інформаційної політики. Також за підтримки проєкту міжнародної технічної допомоги "Зміцнення громадської довіри", що фінансується агентством США з міжнародного розвитку.