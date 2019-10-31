20 українських шкіл отримають сучасні медіастудії: перелік
Експерти конкурсу "Youth MediaLab 2019-2020" відібрали 20 шкіл-фіналістів, які отримають комплекти сучасних медіастудій. Всього на конкурс подавались 500 шкіл.
Визначення переможців відбулося у четвер 31 жовтня, повідомляє пресслужба МОН.
Вам варто знати: Україна та Ізраїль відкриють інноваційний центр в Києві
За словами заступниці міністра освіти Любомири Мандзій, медіастудії покликані дати можливість учням створювати якісні медіаматеріали.
Медіаграмотність є відносно новим предметом, який викладають у школах. Тож дуже важливо, що в Україні збільшується кількість проєктів, які охоплюють цей напрям,
– пояснила заступниця міністра освіти.
Тепер вчителі шкіл-переможців пройдуть спеціальне навчання про те, як правильно користуватись новим обладнанням.
Список шкіл, які перемогли в конкурсі "Youth MediaLab 2019-2020":
– Івано-Франківський Центр дитячої та юнацької творчості;
– Харківська спеціальна школа № 5;
– Брусилівський ліцей імені Георгія Готовчиця;
– Запорізький навчально-виховний комплекс № 41;
– Запорізька спеціалізована школа-інтернат "Січовий колегіум";
– Закарпатський обласний палац дитячої та юнацької творчості "Падіюн";
– Новоград-Волинська школа № 3;
– Херсонський Таврійський ліцей мистецтв;
– Шосткинський навчально-виховний комплекс "Спеціалізована школа І-ІІ ступенів – ліцей";
– Школа № 281 міста Києва;
– Білицька школа № 9 (Донецька область);
– Львівська обласна Мала академія наук;
– Одеська загальноосвітня школа № 92;
– Скала-Подільський навчально-виховний комплекс;
– "Середня загальноосвітня школа №1" Дніпровської міської ради;
– Чернівецька гімназія № 5;
– Білоцерківська школа №18;
– Школа №1 Горішньоплавнівської міської ради;
– Нескучненська школа імені Миколи Корфа (Донецька область);
– Мурованська школа (Львівська область).
Важливо: Команда українських школярів потрапила до ТОП-10 всесвітньої олімпіади з робототехніки
Що таке "Youth MediaLab"?Освітня програма за підтримки Міністерства освіти України та Міністерства інформаційної політики. Також за підтримки проєкту міжнародної технічної допомоги "Зміцнення громадської довіри", що фінансується агентством США з міжнародного розвитку.