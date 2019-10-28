626 отруєнь за рік: Гончарук доручив покращити якість харчування в школах та садках

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук провів нараду в уряді стосовно дитячого харчування. За його словами, існує серйозна проблема, оскільки в 38% закладів встановили порушення в організації харчування.

Умови, в яких зараз харчуються діти, не відповідають нормам, про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив Олексій Гончарук.

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В наших школах та садках кожен день харчуються 5 млн дітей. За 2019 рік в 38% закладів встановили порушення в організації харчування — 626 отруєнь,

— пише прем'єр-міністр.

На думку Олексія Гончарука, першочергові завдання уряду в напрямі дитячого харчування такі:

системне навчання персоналу, який працює у сфері харчування;

визначити перелік безглютенових та безлактозних продуктів для дітей;

оновити перелік рецептурних довідників та меню для шкільних їдалень;

осучаснити Державні санітарні правила і норми влаштування шкіл та садочків.

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До 15 листопада міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька, міністерка освіти Ганна Новосад, міністр фінансів Оксана Маркарова, міністр юстиції Денис Малюська, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов повинні відзвітувати про виконану роботу.