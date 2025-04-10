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Освіта Наука в Україні Заступника міністра освіти і науки звинуватили у плагіаті в дисертації
10 квітня, 11:43
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Заступника міністра освіти і науки звинуватили у плагіаті в дисертації

Марія Волошин
Основні тези
  • Заступника міністра освіти і науки України Андрія Вітренка звинувачують у плагіаті в кандидатській дисертації.
  • У роботі знайшли збіги з роботами російських та казахстанських вчених.
  • Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти на момент 9 квітня не отримувало скарг на наукові роботи Вітренка і не розпочало їх перевірку на плагіат.

Заступника міністра освіти і науки України Андрія Вітренка вкотре звинуватили у плагіаті. Мовиться про дисертацію, яку посадовець захистив і здобув ступінь кандидата економічних наук.

Про це свідчить аналіз активістів громадської ініціативи "Дисергейт". Його опублікували на ресурсі "Плагіат і фальсифікації в наукових працях", зазначає 24 Канал

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Андрія Вітренка звинуватили у плагіаті 

У 2005 році Вітренко у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистив кандидатську роботу на тему "Ринок рекламних послуг у трансформаційній економіці". 

Однак у його роботі знайшли плагіат робіт російських та казахстанських вчених. Збіги з працями окремих вчених помічали й в інших наукових роботах посадовця. Активісти зазначили, що посадовець змінив вказівку на сторінки, посилаючись на третє джерело. Подекуди згадки про іноземну країну в тексті замінили на Україну. Наприклад, "Карагандинська область" стала "Україною", а "казахський ринок" замінили на "український".

В одному місці в кандидатській дисертації використали перекладений текст закордонної роботи, замінивши казахстанську компанію "ОАО "Караганды – нан" на "провідні українські виробники алкогольної продукції".


Скриншот дисертації Вітренка / "Плагіат і фальсифікації в наукових працях"

Також у праці виявили фальсифікацію – автор використав числові дані з роботи колеги, замінивши джерело інформації. 

Загалом автори аналізу зазначили, що в кандидатській роботі велику кількість підмін та переписування з праць російських та казахстанських науковців. 

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Що кажуть у НАЗЯВО

У Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) у відповідь на запит "УП" повідомили, що станом на 9 квітня скарг на наукові роботи Андрія Вітренка не отримували. Тож не розпочинали перевірку його праць на наявність у них плагіату.

Раніше ми інформували про те, що МОН боротиметься з недоброчесністю у наукових публікаціях.

Хто такий Андрій Вітренко?

Андрій Вітренко здобув вищу освіту в Київському національному торговельно-економічному університеті.

У 2005 році він захистив кандидатську дисертацію, а у 2017 році здобув ступінь доктора економічних наук.

Обіймав посаду першого заступника міністра освіти, коли МОН очолював скандальний Сергій Шкарлет.

У 2020 році посадовець став депутатом Київської міської ради від партії "Слуга народу".

Коли два роки тому МОН очолив Оксен Лісовий, Вітренко єдиний із заступників зі старої команди залишився працювати у новій. 