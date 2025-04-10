Заступника міністра освіти і науки звинуватили у плагіаті в дисертації

Заступника міністра освіти і науки України Андрія Вітренка вкотре звинуватили у плагіаті. Мовиться про дисертацію, яку посадовець захистив і здобув ступінь кандидата економічних наук.

Про це свідчить аналіз активістів громадської ініціативи "Дисергейт". Його опублікували на ресурсі "Плагіат і фальсифікації в наукових працях", зазначає 24 Канал.

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Андрія Вітренка звинуватили у плагіаті

У 2005 році Вітренко у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистив кандидатську роботу на тему "Ринок рекламних послуг у трансформаційній економіці".

Однак у його роботі знайшли плагіат робіт російських та казахстанських вчених. Збіги з працями окремих вчених помічали й в інших наукових роботах посадовця. Активісти зазначили, що посадовець змінив вказівку на сторінки, посилаючись на третє джерело. Подекуди згадки про іноземну країну в тексті замінили на Україну. Наприклад, "Карагандинська область" стала "Україною", а "казахський ринок" замінили на "український".

В одному місці в кандидатській дисертації використали перекладений текст закордонної роботи, замінивши казахстанську компанію "ОАО "Караганды – нан" на "провідні українські виробники алкогольної продукції".



Скриншот дисертації Вітренка / "Плагіат і фальсифікації в наукових працях"

Також у праці виявили фальсифікацію – автор використав числові дані з роботи колеги, замінивши джерело інформації.

Загалом автори аналізу зазначили, що в кандидатській роботі велику кількість підмін та переписування з праць російських та казахстанських науковців.

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Що кажуть у НАЗЯВО

У Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) у відповідь на запит "УП" повідомили, що станом на 9 квітня скарг на наукові роботи Андрія Вітренка не отримували. Тож не розпочинали перевірку його праць на наявність у них плагіату.

Раніше ми інформували про те, що МОН боротиметься з недоброчесністю у наукових публікаціях.