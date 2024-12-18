Зима – чудова пора відпочинку на льоду – катання на ковзанах чи зимової рибалки. Наближаються зимові канікули і школярі можуть бавитися на замерзлій річці. Щоб ні з ким не трапилося лиха, слід обережно поводитись на льоду і 24 Канал наголошує на правилах поводження на льоду.
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Що треба знати про лід
Це важливо! 24 Канал закликає відпочивати лише у відведених для цього місцях. Вирушайте на облаштовані ковзанки, щоб вберегти своє життя. Також слід пам’ятати, що діти не можуть перебувати на льоду без нагляду дорослих.
Найбільш небезпечна крига – перша та остання, адже така крига ще надзвичайно тонка, неміцна і не витримує ваги навіть маленької дитини.
Зверніть увагу на колір льоду – міцна крига має, зазвичай, синюватий або зеленкуватий відтінок, слабка і тонка – білий чи жовтуватий, або каламутний.
Для однієї людини безпечним вважається лід товщиною більшою за 7 сантиметрів.
Для групи людей – лід товщиною не менше 15 сантиметрів. Але при пересуванні треба дотримуватися дистанції 5 – 6 метрів.
При масовому катанні на ковзанах лід має бути товщиною не менше, ніж 25 сантиметрів.
Обережно поводьтеся на кризі: дивіться відео
Перш ніж ступити на лід водоймища, дізнайся про товщину льодового покриву за допомогою довгої загостреної палиці (плішні) чи іншого подібного предмета, але обов'язково легкого, який можна вільно тримати в руці. В жодному разі не перевіряйте міцність криги ногою!
Якщо лід почав тріщати та з’явилися характерні тріщини – негайно повертайтеся на берег тим же шляхом, роблячи перші кроки без відриву від його поверхні.
При переході замерзлої водойми необхідно користуватися прокладеними стежками.
Найнебезпечніші місця на льоду:
- ділянки з кущами, очеретом, травою,
- місця зі швидкою течією,
- місця де впадають джерела і струмки,
- ділянки, які вкриті товстим шаром снігу (під снігом лід завжди тонший),
- місця, де впадають стічні води підприємств.
Як діяти, коли провалилися під лід
Якщо під лід провалилися ви, то:
- не панікуйте, утримуйтеся на плаву, уникаючи занурення з головою;
- кличте на допомогу;
- намагайтеся вилізти на лід, наповзаючи на його край грудьми, широко розкинувши руки і почергово витягуючи на поверхню ноги;
- намагайтеся якомога ефективніше використати своє тіло, збільшуючи ним опорну площу;
- вибравшись на лід, перекотіться і відповзайте в той бік – звідки прийшли. Не біжіть!
- Необхідно сховатися в захищеному від вітру місці, по можливості випити чогось гарячого.
- Слід перевдягнутися. Якщо сухого одягу під руками не виявилося, треба викрутити мокрий і знову одягнути його. Щоб зігрітися, виконуйте будь-які фізичні вправи.
Як поводитися на льоду: дивіться відео
Як допомогти іншому – попередні дії:
- покликати когось ще (якщо це можливо) на допомогу;
- знайти предмет, який можна кинути потерпілому (міцну палицю, мотузку, власний пояс, шарф, сумку або рюкзак, якщо вони без речей і мають довгу, міцно пристрочену лямку);
- оцініть відстань потерпілого від берега і чи немає додаткових перешкод.
Якщо впевнені, що зможете (чи готові) врятувати людину, то:
- гукніть, що йдете на допомогу;
- наближайтесь до ополонки поповзом, широко розкинувши руки;
- підкладіть під себе лижі, дошку, фанеру;
- не підповзаючи до самого краю ополонки, подайте потерпілому палицю, жердину, лижу, шарф, мотузку, санчата чи щось подібне і витягніть його на лід;
- витягши потерпілого на лід, разом із ним поповзом повертайтесь назад;
- по можливості потерпілого швидко переодягніть у сухий одяг, організуйте обігрів спини і грудей, зробіть масаж кінцівок;
- потерпілого необхідно терміново доставити в тепле приміщення, по можливості надати першу допомогу, необхідну при переохолодженні, і викликати швидку допомогу;
Поведінка на льоду / інфографіка ДСНС
Що відчуває людина у крижаній воді
У людини в крижаній воді перехоплює дихання, голову ніби стискає залізний обруч, пришвидшується серцебиття. Щоб захиститися від небезпечного холоду, організм "вмикає" захист – починається сильне тремтіння. Внаслідок цього організм зігрівається, але через деякий час і цього тепла стає недостатньо. Коли температура поверхні тіла знижується до 30 градусів, тремтіння припиняється й організм дуже швидко охолоджується. Дихання стає все рідшим, пульс сповільнюється, тиск падає. Летальний наслідок стається в холодній воді, найчастіше через шок, що розвивається протягом перших 5 – 15 хвилин після занурення у воду або порушення дихання. Тому важливо не панікувати і якомога швидше вибратися з води.