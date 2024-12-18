Зима – чудова пора відпочинку на льоду – катання на ковзанах чи зимової рибалки. Наближаються зимові канікули і школярі можуть бавитися на замерзлій річці. Щоб ні з ким не трапилося лиха, слід обережно поводитись на льоду і 24 Канал наголошує на правилах поводження на льоду.

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Що треба знати про лід

Це важливо! 24 Канал закликає відпочивати лише у відведених для цього місцях. Вирушайте на облаштовані ковзанки, щоб вберегти своє життя. Також слід пам’ятати, що діти не можуть перебувати на льоду без нагляду дорослих.

Найбільш небезпечна крига – перша та остання, адже така крига ще надзвичайно тонка, неміцна і не витримує ваги навіть маленької дитини.

Зверніть увагу на колір льоду – міцна крига має, зазвичай, синюватий або зеленкуватий відтінок, слабка і тонка – білий чи жовтуватий, або каламутний.

Для однієї людини безпечним вважається лід товщиною більшою за 7 сантиметрів.

Для групи людей – лід товщиною не менше 15 сантиметрів. Але при пересуванні треба дотримуватися дистанції 5 – 6 метрів.

При масовому катанні на ковзанах лід має бути товщиною не менше, ніж 25 сантиметрів.

Обережно поводьтеся на кризі: дивіться відео

Перш ніж ступити на лід водоймища, дізнайся про товщину льодового покриву за допомогою довгої загостреної палиці (плішні) чи іншого подібного предмета, але обов'язково легкого, який можна вільно тримати в руці. В жодному разі не перевіряйте міцність криги ногою!

Якщо лід почав тріщати та з’явилися характерні тріщини – негайно повертайтеся на берег тим же шляхом, роблячи перші кроки без відриву від його поверхні.

При переході замерзлої водойми необхідно користуватися прокладеними стежками.

Найнебезпечніші місця на льоду:

ділянки з кущами, очеретом, травою,

місця зі швидкою течією,

місця де впадають джерела і струмки,

ділянки, які вкриті товстим шаром снігу (під снігом лід завжди тонший),

місця, де впадають стічні води підприємств.

Як діяти, коли провалилися під лід

Якщо під лід провалилися ви, то:

не панікуйте, утримуйтеся на плаву, уникаючи занурення з головою;

кличте на допомогу;

намагайтеся вилізти на лід, наповзаючи на його край грудьми, широко розкинувши руки і почергово витягуючи на поверхню ноги;

намагайтеся якомога ефективніше використати своє тіло, збільшуючи ним опорну площу;

вибравшись на лід, перекотіться і відповзайте в той бік – звідки прийшли. Не біжіть!

Необхідно сховатися в захищеному від вітру місці, по можливості випити чогось гарячого.

Слід перевдягнутися. Якщо сухого одягу під руками не виявилося, треба викрутити мокрий і знову одягнути його. Щоб зігрітися, виконуйте будь-які фізичні вправи.

Як поводитися на льоду: дивіться відео

Як допомогти іншому – попередні дії:

покликати когось ще (якщо це можливо) на допомогу;

знайти предмет, який можна кинути потерпілому (міцну палицю, мотузку, власний пояс, шарф, сумку або рюкзак, якщо вони без речей і мають довгу, міцно пристрочену лямку);

оцініть відстань потерпілого від берега і чи немає додаткових перешкод.

Якщо впевнені, що зможете (чи готові) врятувати людину, то:

гукніть, що йдете на допомогу;

наближайтесь до ополонки поповзом, широко розкинувши руки;

підкладіть під себе лижі, дошку, фанеру;

не підповзаючи до самого краю ополонки, подайте потерпілому палицю, жердину, лижу, шарф, мотузку, санчата чи щось подібне і витягніть його на лід;

витягши потерпілого на лід, разом із ним поповзом повертайтесь назад;

по можливості потерпілого швидко переодягніть у сухий одяг, організуйте обігрів спини і грудей, зробіть масаж кінцівок;

потерпілого необхідно терміново доставити в тепле приміщення, по можливості надати першу допомогу, необхідну при переохолодженні, і викликати швидку допомогу;

Поведінка на льоду / інфографіка ДСНС

Що відчуває людина у крижаній воді

У людини в крижаній воді перехоплює дихання, голову ніби стискає залізний обруч, пришвидшується серцебиття. Щоб захиститися від небезпечного холоду, організм "вмикає" захист – починається сильне тремтіння. Внаслідок цього організм зігрівається, але через деякий час і цього тепла стає недостатньо. Коли температура поверхні тіла знижується до 30 градусів, тремтіння припиняється й організм дуже швидко охолоджується. Дихання стає все рідшим, пульс сповільнюється, тиск падає. Летальний наслідок стається в холодній воді, найчастіше через шок, що розвивається протягом перших 5 – 15 хвилин після занурення у воду або порушення дихання. Тому важливо не панікувати і якомога швидше вибратися з води.