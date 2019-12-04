Більш як півмільярда гривень: У Міносвіти розповіли про реформу Національного фонду досліджень

Міністерство освіти та науки України збільшує фінансування Національного фонду досліджень. Також реформують порядок використання коштів.

У фонду з’явиться власний сайт та електронна база досліджень розробок, пише офіційний сайт МОН.

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Наразі спільно з представниками Фонду МОН активно працює над завершенням необхідних "документальних" процедур. Плюс у бюджеті наступного року ми збільшили фінансування НФД майже вдвічі – до 526 млн грн. Ці кошти повинні максимально швидко запрацювати для підтримки наших науковців,

– зазначила міністерка освіти та науки Ганна Новосад.

За словами міністерки освіти, вже навесні 2020 року українські вчені зможуть отримати перші грати на дослідження.

На що зможе давати гранти Національний фонд досліджень

виконання наукових досліджень і розробок;

розвиток матеріально-технічної бази наукових досліджень і розробок високого рівня;

розвиток наукової співпраці, зокрема наукової мобільності, організації, проведення та участі у конференціях, симпозіумах, спільних дослідженнях університетів та наукових установ тощо;

наукове стажування аспірантів і докторантів, зокрема за кордоном;

створення, функціонування та розвиток дослідницької інфраструктури;

трансфер знань та їх поширення;

підтримки проєктів молодих вчених;

підтримки діяльності, спрямованої на залучення учнівської молоді до наукової та науково-технічної діяльності;

популяризація науки;

інших напрямів (погоджуватимуться з фондом).

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Що таке Національний фонд досліджень?