Більше половини дорослих шкодують, що не обрали професію, про яку мріяли в дитинстві

Соціологічна компанія OnePoll провела дослідження серед двох тисяч американців. Виявилось, що 67% дорослих не працюють в тій сфері, про яку мріяли в дитинстві.

Жінки найчастіше шкодують, що не стали вчителями, а чоловіки – спортсменами, пише Working mother.

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Опитування проводилось на одному із сайтів з пошуку роботи в США. Виявилось, що 58% опитаних шкодують, що не отримали омріяної в дитинстві професії. 82% розповіли, що не роблять нічого, щоб влаштуватись на роботу мрії.

Серед популярних "дитячих мрій" були такі професії як лікар, ветеринар, актор, музикант або дизайнер.

20 найбільш омріяних професій для жінок та чоловіків

лікар;

вчитель;

ветеринар;

музикант;

кінозірка;

професійний спортсмен;

художник;

власник бізнесу;

письменник;

офіцер поліції;

модельєр;

архітектор;

шпигун / секретний агент;

шеф-кухар;

супергерой;

графічний дизайнер;

журналіст / ведучий новин;

пожежний;

морський біолог;

водій гоночного автомобіля.



Лікар – одна з найпопулярніших професій мрії для обох статей / фото: Unplash

10 найбільш омріяних професій серед американських жінок

вчитель;

лікар;

ветеринар;

кінозірка;

письменник;

художник;

модельєр;

музикант;

власник бізнесу;

шеф-кухар.

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10 найбільш омріяних професій серед американських чоловіків