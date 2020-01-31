Більше половини дорослих шкодують, що не обрали професію, про яку мріяли в дитинстві
Соціологічна компанія OnePoll провела дослідження серед двох тисяч американців. Виявилось, що 67% дорослих не працюють в тій сфері, про яку мріяли в дитинстві.
Жінки найчастіше шкодують, що не стали вчителями, а чоловіки – спортсменами, пише Working mother.
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Опитування проводилось на одному із сайтів з пошуку роботи в США. Виявилось, що 58% опитаних шкодують, що не отримали омріяної в дитинстві професії. 82% розповіли, що не роблять нічого, щоб влаштуватись на роботу мрії.
Серед популярних "дитячих мрій" були такі професії як лікар, ветеринар, актор, музикант або дизайнер.
20 найбільш омріяних професій для жінок та чоловіків
- лікар;
- вчитель;
- ветеринар;
- музикант;
- кінозірка;
- професійний спортсмен;
- художник;
- власник бізнесу;
- письменник;
- офіцер поліції;
- модельєр;
- архітектор;
- шпигун / секретний агент;
- шеф-кухар;
- супергерой;
- графічний дизайнер;
- журналіст / ведучий новин;
- пожежний;
- морський біолог;
- водій гоночного автомобіля.
Лікар – одна з найпопулярніших професій мрії для обох статей / фото: Unplash
10 найбільш омріяних професій серед американських жінок
- вчитель;
- лікар;
- ветеринар;
- кінозірка;
- письменник;
- художник;
- модельєр;
- музикант;
- власник бізнесу;
- шеф-кухар.
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10 найбільш омріяних професій серед американських чоловіків
- професійний спортсмен;
- лікар;
- музикант;
- офіцер поліції;
- власник бізнесу;
- супергерой;
- вчитель;
- кінозірка;
- архітектор;
- пожежний.