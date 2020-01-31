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Більше половини дорослих шкодують, що не обрали професію, про яку мріяли в дитинстві

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Багато американців мріяли про цілком поширені професії / Jason Rosewell

Соціологічна компанія OnePoll провела дослідження серед двох тисяч американців. Виявилось, що 67% дорослих не працюють в тій сфері, про яку мріяли в дитинстві.

Жінки найчастіше шкодують, що не стали вчителями, а чоловіки – спортсменами, пише Working mother.

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Опитування проводилось на одному із сайтів з пошуку роботи в США. Виявилось, що 58% опитаних шкодують, що не отримали омріяної в дитинстві професії. 82% розповіли, що не роблять нічого, щоб влаштуватись на роботу мрії.

Серед популярних "дитячих мрій" були такі професії як лікар, ветеринар, актор, музикант або дизайнер.

20 найбільш омріяних професій для жінок та чоловіків

  • лікар;
  • вчитель;
  • ветеринар;
  • музикант;
  • кінозірка;
  • професійний спортсмен;
  • художник;
  • власник бізнесу;
  • письменник;
  • офіцер поліції;
  • модельєр;
  • архітектор;
  • шпигун / секретний агент;
  • шеф-кухар;
  • супергерой;
  • графічний дизайнер;
  • журналіст / ведучий новин;
  • пожежний;
  • морський біолог;
  • водій гоночного автомобіля.


Лікар – одна з найпопулярніших професій мрії для обох статей / фото: Unplash

10 найбільш омріяних професій серед американських жінок

  • вчитель;
  • лікар;
  • ветеринар;
  • кінозірка;
  • письменник;
  • художник;
  • модельєр;
  • музикант;
  • власник бізнесу;
  • шеф-кухар.

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10 найбільш омріяних професій серед американських чоловіків

  • професійний спортсмен;
  • лікар;
  • музикант;
  • офіцер поліції;
  • власник бізнесу;
  • супергерой;
  • вчитель;
  • кінозірка;
  • архітектор;
  • пожежний.
Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Новини США Освіта Освіта за кордоном Школа
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