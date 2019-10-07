День знань в Україні: як знаменитості виглядали у шкільні роки

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День знань в Україні – 1 вересня
День знань в Україні – 1 вересня / LifeStyle 24

Сьогодні, 1 вересня, Україна відзначає День знань. З цієї нагоди журналісти LifeStyle 24 вирішили пригадати, як вітчизняні зірки виглядали у шкільні роки.

День знань – 1 вересня – хвилююче свято для кожної людини, адже навіть ті, хто ще не має в сім'ї школярика, пригадує свої роки навчання. А от українські зірки полюбляють гортати свій архів та дивувати своїх прихильників знімками з минулого. LifeStyle 24 вирішив теж пригадати, якими були знаменитості в шкільні роки. 

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Катя Осадча


Мішель Андраде


Володимир Зеленський


Руслана Лижичко


Віталій Козловський


Артем Гагарін


Ірина Білик


Катерина Кухар


Надія Дорофеєва


Євген Кошовий


Ольга Цибульська 

 

Теги: Новини України LifeStyle Володимир Зеленський Школа Шкільні свята Освіта Музика Катя Осадча Ірина Білик Надя Дорофєєва Руслана Віталій Козловський
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