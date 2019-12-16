Дев’ятикласник з Дніпра винайшов пристрій, який заряджає телефон від ходьби: деталі

14-річний дніпрянин Макар Дробишев винайшов пристрій, який заряджає мобільний телефон від ходьби. Винахід здатен видати до 5 вольт струму.

Хлопець вже встиг виграти гроші на міському конкурсі новацій у Дніпрі, йдеться у сюжеті 5 каналу.

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Юний винахідник сподівається, що його модель колись стане зразком для промислового виробництва.

В основному користуюся на дачі, коли треба багато ходити, а розеток там не так уже й багато, щоб заряджатися,

– каже Макар.

Над створенням пристрою, який підліток назвав "Пульсар", Макар працював два місяці. Довелося зробити кілька спроб, проте результат вийшов вартий того.



Винахід працює внаслідок згинання ноги / фото: 5 канал

Макар зізнався, що винахід в теперішньому вигляді недосконалий. Адже школяр використав підручні матеріали.

Зараз я розробляю модель для друку, яка будуть набагато краще прилягати до ноги, планую всі компоненти перевести на поверхневий монтаж, розробляти друковані плати,

– зазначив винахідник.

Над своїми винаходами хлопець працює вдома. Перед тим як втілювати ідею в життя – робить креслення винаходу.

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Скільки всього в Дніпрі шкіл?Загалом в місті Дніпро функціонує 180 середніх шкіл різних типів.