Що таке дежавю

Дежавю – це психічний стан людини, коли вона відчуває, що раніше була у цій ситуації. Однак це відчуття не пов'язане з конкретним моментом минулого, а стосується минулого часу загалом. Слово "дежавю" походить від французького déjà vu і означає "вже бачене".

Як проявляється феномен дежавю

Дежавю супроводжують відчуття нереальності події. Частина людей навіть може знати до деталей, що відбудеться найближчими хвилинами. Ба більше, у такий момент вони вважають, що можуть передбачити майбутнє. Однак наука не підтверджує явище дежавю. Його називають аномалією пам'яті, яка викликає відчуття досвіду, поєднаного з неможливістю обставин.

Все ж термін "дежавю" вперше вжив французький психолог Еміль Буарак у своїй книзі "Психологія майбутнього". Вивчав це явище також Зигмунд Фрейд, а згодом – і його послідовники.

Види дежавю та схожі феномени

Дежавю має різні типи. Вони відрізняються характером переживань. Зокрема, є такі два види:

Патологічний – асоціюється з епілепсією й іншими симптомами, як-от галюцинації. Цей тип дежавю також сприймають як показник, що у людини можуть бути неврологічні або психіатричні захворювання.

Непатологічний – його зустрічають у здорових людей; частіше його відчувають люди, які багато подорожують або дивляться фільми. Зокрема, вони можуть відчувати дежавю у незвичайних умовах або під високим тиском.



Які є види дажавю / Freepik

Який протилежний стан до дежавю

Протилежним станом до дежавю є жамевю (ніколи не бачене). У такому разі у людини може несподівано виникнути відчуття, ніби добре знайоме місце або особа є невідомими. Так, ніби знання несподівано стерлися з пам'яті.

Фахівці також припускають, що явище жамевю може виникати через епілептичні напади, однак це не означає, що його поява у людини є ознакою захворювання на епілепсію.

Буває також стан, коли людина намагається згадати якесь слово, яке достеменно не знає, однак не може цього зробити. Це явище називають прескевю. Це слово має французьке походження (presque vu) і означає "майже побачене".

Які різновиди дежавю відомі

Загалом дежавю є комплексом різноманітних явищ. Це підтверджують його різновиди. Крім вищезгаданих, які є найпоширенішими, учені виділили також дежа антандю, тобто "вже чуте", дежа векю (déjà vécu) – "вже прожите", дежа пенсе – "вже подумане", дежа фе – "вже зроблене".



Що відчувають люди під час "дежавю" / Freepik

Як часто люди відчувають дежавю

За даними дослідження, які проводили різноманітні вчені, 97% людей, як мінімум раз у житті, відчували дежавю. Однак це відчуття скороминуче, тому іноді людині не так просто згадати деталі пережитого.

За статистикою, найчастіше дежавю виникає у молоді, яка нічим не хворіє. Мовиться про осіб віком 15-25 років. Посилити схильність до цього стану можуть втома або стрес. Здебільшого дежавю виникає ввечері або на вихідних.

Однак фахівцям не так легко вивчати стан дежавю, оскільки воно виникає без попередження та швидко зникає. Тому немає достатньої кількості фактів, які б підкріплювати конкретну наукову теорію.

Чому виникає дежавю: наукові теорії

Все ж експерти запропонували декілька різних імовірних причин виникнення дежавю. Це такі:

Роздвоєне сприйняття – ця теорія пояснює, що дежавю виникає, якщо людина бачить щось вдруге.

Якщо ви помічаєте щось вперше чи випадково, ваш мозок має здатність формувати пам'ять щодо побаченого. Навіть якщо йому пропонують обмежену кількість інформації, яку людина може отримати на перший погляд. Все ж мозок у такому разі сприймає більше інформації, ніж ви вважаєте.

До прикладу, якщо ви побачити якийсь краєвид і не сильно концентрували увагу на побаченому, то, натрапивши очима на цю картинку вдруге, ваш мозок сприйме її як нову для себе. Все ж він нагадає про попереднє сприйняття, навіть якщо ви не звернули увагу колись на відповідну картинку. Так ви відчуваєте дежавю. Тому краєвид, який ви побачите вдруге, буде для вас новим, хоча відчуття підказуватимуть, ніби ви його вже бачили.



Чому виникає дежавю / Freepik

Зміни в роботі мозку

Відповідно до іншої теорії, дежавю виникає у разі, якщо мозок дає короткочасні збої. Схожа реакція відбувається під час епілептичного нападу. Під час виникнення активізовуються обидві частини мозку. І та, яка відповідає за відстеження подій, і та, яка відтворює спогади. Тому мозок може помилково сприйняти події, що відбуваються зараз, як спогад.

Здебільшого через виникнення дежавю не варто хвилюватися. Однак у разі якщо воно не трапляється регулярно і не провокує виникнення судом. В іншому разі цей стан може бути небезпечним для здоров'я. Тож варто задуматись про лікування і звернутися до фахівця, зокрема, якщо під час дежавю виникають судоми чи затримки дихання.

Відкладена обробка

Інша теорія розповідає про відкладену обробку. Ви є спостерігачем за чимось, але інформація, яку ви отримуєте через органи чуття (зір, слух тощо), мозок отримує двома окремими шляхами.

У межах одного інформація потрапляє у мозок швидше. Ця затримка може бути вкрай незначна, але все одно стає причиною того, що ваш мозок сприймає одну подію як два різних досвіди. Тому відчуття дежавю може виникати при першій зустрічі з певною подією.

Відновлення пам'яті

Є версії, що дежавю може бути пов'язане з тим, як людина обробляє та відтворює спогади. До прикладу, дослідниця цього явища Енн Клірі, професор психології в Університеті штату Колорадо, надала певні факти, які стали підтвердженням вищезгаданої теорії. У її дослідженні представлені докази про те, що це явище може виникати як відповідь на подію, яка нагадує людині про щось пережите. Це могло статися, до прикладу, у дитинстві, але ви не можете згадати цієї події. Все ж ваш мозок знає, що колись ви були у такій ситуації.

Дослідниця також припустила, що люди відчувають дежавю частіше, якщо бачать якусь життєву картину, схожу з тією, яка колись була присутня у їхньому житті навіть на мить. Хоча вони і не можуть її пригадати. Наприклад, це може бути перший день на новій роботі, коли ви приходите в офіс і відразу відчуваєте, ніби були тут раніше. Адже усі речі вам здаються напрочуд знайомими. Просто раніше ви могли заходити у кімнату, яка мала схоже планування та розташовані меблі. Тому вам здається, що новий офіс, у який ви зайшли, ви вже колись бачили.

Дежавю також може бути пов'язане з якимись спогадами. Схожі події могли відбуватися, до прикладу, у вашому сні, тож тепер здаються вам знайомими. Вільям Х. Бернхам, до речі, вважав, що дежавю виникало, коли мозок людини відпочив, а процеси у ньому прискорилися.

Дежавю: користь чи небезпека?

Дослідники кажуть, що частота виникнення дежавю має властивість змінюватися з віком. Це стан може з'явитися у людини приблизно з 5 років. До 20 років кількість таких станів зростає. Після пікового періоду у ці роки люди починають дедалі менше відчувати появу дежавю. Однак, за інформацією дослідників цього явища, дежавю все ж не є характерним для дітей.

Дежавю може мати не лише негативний, а й позитивний вплив на людину. Воно є ознакою того, що відповідальна за перевірку фактів частина мозку людини функціонує добре і дозволяє точно запам'ятовувати ситуації та події.

Частина людей може сприймати дежавю як помилку пам'яті, тому переймається фактом шкідливості цього стану для організму. Однак фахівці зазначають, що дежавю загалом є ознакою того, що ваш розум функціонує добре. Дежавю тривають здебільшого протягом 10-30 секунд.



Чи небезпечне дежавю / Freepik

Цікаві факти та міфи про дежавю

Попри те, що дежавю дослідники вважають нешкідливим явищем, можуть траплятися і винятки. В історії медицини майже 20 років тому зафіксували випадок, коли 23-річний британський студент справді відчув доволі негативний ефект цього явища. Він навіть кинув заклад вищої освіти, перестав споживати інформацію з медіа, адже у нього було відчуття, ніби все почуте і побачене він вже бачив і чув. Хлопець заявив, що став невільником так званої часової петлі. При цьому жодних неврологічних захворювань у нього не виявили. Психолог Шеффілдського університету Крістін Веллс заявив про першу імовірну ситуацію, коли людина опинилася у пастці через постійне відчуття дежавю, яке сприймали як наслідок тривоги.

Дежавю хлопець почав відчувати через короткий час після вступу та навчання в університеті. Його випадком зацікавилася команда фахівців з різних країн. Дослідниця Крістін Веллс заявила, що цей випадок може бути прикладом дії теорії, коли перезбудження нейронів викликало тимчасові проблеми мозку з обробкою інформації, яку отримував хлопець.

Висновки

На сьогодні явище дежавю є цікавим об'єктом досліджень нейронауки. Фахівці намагаються підтвердити наявні теорії, спростувати міфи та виявити більше цікавих фактів про виникнення цього стану і його вплив на людину. При цьому визначають дежавю як цікаву особливість пам'яті, а не причину для занепокоєння.