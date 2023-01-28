У Могилянці вже була заборона на викладання російською мовою. Тепер академія заборонила вживати російску у стінах вишу.

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На кого діє заборона на російську в Могилянці

Так, окрім викладання, мовою агресора не можна розмовляти навіть між собою. Правило стосується усіх: викладачів, студентів, адміністрації. Норму погодили на 40 сесії Академічної конференції університету і прописали у нових Правилах внутрішнього розпорядку вишу.

Реакція українців

Багато українців підтримали це рішення. Зокрема режисер Наріман Алієв вже жартома питає, на який факультет вступати в Могилянку.

Активіст Сергій Стерненко просто написав, що Могилянка все правильно робить.

Михайло Жернаков, співзасновник і голова правління Фундації DEJURE, яка займається реформуванням системи правосуддя, також підтримав нові правила Могилянки.

Він зауважив, що Могилянка – це не просто прогресивний український виш. Могилянська академія "добре відчувала тренди й часто їх задавала". Він зауважив, що Могилянка виховала не одне покоління вільних людей.

Жернаков зазначив, що російська мова – зброя проти української державності. А публічні простори, а особливо ті, де твориться майбутнє України, мають бути вільними від ворожої зброї.

У коментарях зібрались багато людей з критикою, яким не сподобалось рішення Могилянки.

Жернаков сказав, що найбільше його дивує, коли заборону використання мови ворога в освітніх закладах порівнюють з Голокостом. Він наголосив, що саме російська мова була і є інструментом геноциду українського народу.

Депутатка Київської міської ради й парамедикиня Аліна Михайлова також підтримала рішення Могилянської академії. Вона сказала, що це має стати прикладом для інших ВНЗ країни.

Натомість Олексій Арестович виступив проти. Він назвав рішення Могилянки "неконституційним" та "неетичним". А головна редакторка "Гендер в деталях" Тамара Злобіна заявила, що заборона Могилянки на російську мову – "нецивілізоване" рішення. Вона сказала, що "приватна мова спілкування – це особистий вибір, цензурувати його це занадто".