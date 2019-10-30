Дженніфер Лопес передала в школу запас їжі після поста вчительки про голодного учня: відео

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Дженніфер Лопес вирішила відгукнутись на пост
Дженніфер Лопес вирішила відгукнутись на пост / Радіо Люкс

Відома співачка Дженніфер Лопес передала річний запас продуктів початковій школі. Зірку вразив пост вчительки про голодного учня.

Вчителі школи, що в штаті Теннессі, самі намагались допомогти збором грошей для закупівлі продуктів, розповіла одна з педагогів на своїй сторінці у фейсбук.

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Після уроків до вчительки школи Брук Гоінс підійшов її учень та запитав: "коли прийде та жінка, яка завжди кладе їжу йому в рюкзак". Вчителька відповіла, що того тижня працівниця школи, яка відповідає за продукти, більше не прийде.

Брук Гоінс разом з колегами самі почали збирати гроші, проте ця історія сильно засмутила вчительку і вона вирішила поділитися нею у фейсбук. На пост відгукнулись Дженніфер Лопес та її наречений.

Співачка записала відеозвернення та передала річний запас продуктів до школи.

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Звернення Дженніфер Лопес до учнів школи – дивіться відео:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

When we heard about the students and amazing teachers at Jacksboro Elementary in Tennessee, we knew we had to help.  We heard teachers were helping students bring home food when they didn't have enough.  When we saw this story, it brought tears not just to my eyes, but Alex's as well!  I don’t know if you guys know, but Alex and I are part owners in a company called Tiller & Hatch, and we decided to donate a years worth of of their yummy, healthy meals, for the students and their school’s food pantry. This is why being a business owner, and having actual ownership in companies (not licensing), is so important to me and Alex, especially as Latinos. It's about showing our community, this is what life can be. You can take charge and take ownership. It allows us to have a say in creating things that make people's lives better and have partners that share our passion for giving back. Because giving back and being there for others is really what matters most ️️️ We are happy to be in business with partners who also believe no child should EVER have to go to sleep hungry. Everyone should have access to delicious, nutritious food. This was my favorite moment of the month and it’s one of the best things we’ve been able to do. @tillerandhatch #tillerandhatch

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

 

Теги: Освіта LifeStyle Школа Новини США Дженніфер Лопес
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