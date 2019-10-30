Дженніфер Лопес передала в школу запас їжі після поста вчительки про голодного учня: відео
Відома співачка Дженніфер Лопес передала річний запас продуктів початковій школі. Зірку вразив пост вчительки про голодного учня.
Вчителі школи, що в штаті Теннессі, самі намагались допомогти збором грошей для закупівлі продуктів, розповіла одна з педагогів на своїй сторінці у фейсбук.
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Після уроків до вчительки школи Брук Гоінс підійшов її учень та запитав: "коли прийде та жінка, яка завжди кладе їжу йому в рюкзак". Вчителька відповіла, що того тижня працівниця школи, яка відповідає за продукти, більше не прийде.
Брук Гоінс разом з колегами самі почали збирати гроші, проте ця історія сильно засмутила вчительку і вона вирішила поділитися нею у фейсбук. На пост відгукнулись Дженніфер Лопес та її наречений.
Співачка записала відеозвернення та передала річний запас продуктів до школи.
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Звернення Дженніфер Лопес до учнів школи – дивіться відео: