Ексміністерка Новосад прокоментувала скандальне викриття дитсадка в Києві

В січні 2020 року Національна поліція міста Києва прозвітувала, що викрила нелегальний дитячий садочок в Подільському районі, який працював на приватних умовах. Колишня міністерка освіти і науки Ганна Новосад зазначила, що знає про цей випадок.

На питання, чому вона як міністр не втрутилися на підтримку підприємців, які відкрили приватний дитсадок, де просто не вистачає державних, ексміністерка заявила, що не мала таких повноважень. Про це Новосад розповіла в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу в програмі "Перехресний допит".

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" Чому я як міністр не могла втрутитися? Дошкільна освіта зараз, на відміну від університетів чи коледжів, це відповідальність місцевої влади. І в мене як в посадової особи не було жодних повноважень втручатися в те, що відбувалося в місті Києві", – сказала ексміністерка.

За її словами, ящо там дійсно були порушення, втручатися мав Департамент освіти і науки міста Києва, який підзвітний меру міста.

"Ми, безперечно, координуємся, але керівник департаменту звітує не мені, а меру міста Києва – це перше. Друге – при цьому ми як уряд, і це те, де ми маємо повноваження, суттєво дерегулювали і спростили можливість для ведення приватного бізнесу у дошкіллі", – пояснила Новосад.

Дуже важливо зауважити, що тут всі мають нести відповідальність. Для дошкільної освіти та можливості відкривати приватні садочки – має бути ліцензія, яку зараз не так складно отримати. Чому ті, хто відкриває приватні садочки, не хочуть зробити елементарні дії по отриманню ліцензії – це також питання до них. Вони мали б нести відповідальність за те, що робиться. Їх діяльність повинна бути в межах закону,

– підкреслила ексміністерка.

На питання, чи ліцензування є легким, Новосад заперечила.

"Ні, я так не вважаю. Я про це не говорила. Однак якщо ми говоримо про ліцензію на приватні дошкільні заклади, вона була за останні роки суттєво спрощена. Тут потрібно не говорити загальними фразами, а спілкуватися з тими, хто це робить", – підсумувала ексміністерка.

Що відомо про викриття нелегального дитсадка у Києві?

За словами Нацполіції, у приватному будинку в Києві правоохоронці виявили незаконний дитячий садок, який функціонував та утримував понад 10 дітей. Це трапилось у січні 2020 року. Як зазначають правоохоронці, так званий "дитячий садок" не відповідав санітарно-гігієнічним вимогам, була відсутня пожежна безпека, невідповідність норм харчування. До того ж власник не мав ліцензії.

Натомість, громадськість обурилася такій реакції поліції на приватний садочок, якого просто не вистачало у районі. До того ж, батьки були не проти віддавати туди дітей і довіряли вихователям, їм подобалися умови. Також людей здивувало, що такою "спецоперацією" особисто керував цілий начальник одного зі столичних управлінь.

Детальніше про це тут: Орли Авакова в ділі: як горе-поліцейські накрили приватний дитсадок

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