Освітній омбудсмен просить органи управління не вимагати від шкіл фотозвіти

Заклади освіти часто на вебсайтах та сторінках у соцмережах розміщують дуже багато фото та відео про свою діяльність. Зокрема, про участь у заходах, конкурсах, екскурсіях тощо. Найчастіше на цих світлинах зображені діти.

Часто це є не так проявом проактивної комунікації з батьками, як елементом звітування перед відповідним органом управління у громаді про певні заходи чи активності. Про це заявила освітній омбудсмен Надія Лещик, зазначає 24 Канал.

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Лещик просить органи управління не вимагати від шкіл фотозвіти

Тож омбудсмен просить органи управління не вимагати від учителів розміщення в соцмережах і надсилання звітів з фото й відео. Вона каже, що оприлюднення таких звітів створює безпекові ризики та додає навантаження вчителям.

При цьому Лещик наголосила, що фотографування, відеознімання та публікування закладами освіти світлин і відео може порушувати права дитини.

Освітня омбудсмен проаналізувала нормативну базу та підготувала правила фотографування та відеознімання й публікації закладами освіти світлин і відео з неповнолітніми, які мали б використовувати у діяльності заклади освіти.

Зокрема, у кожному випадку педагоги повинні отримати дозвіл від батьків чи опікунів на знімання та публікацію.

Лещик також переконана, що згоду на знімання від батьків треба отримувати щоразу перед тим, як її здійснювати. Це, на її думку, сприятиме більшому захисту прав здобувачів освіти та зменшить необґрунтовану кількість фото- та відеозвітувань.

Раніше ми писали про те, як привчити вчителів та учнів спілкуватися українською поза межами освітнього процесу.