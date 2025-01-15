Українська вчителька Леся Павлюк потрапила до списку 50 найкращих педагогів світу

Учителька початкових класів з Івано-Франківська Леся Павлюк потрапила до списку 50 найкращих вчителів світу за версією Global Teacher Prize 2024. Вона цьогоріч стала переможницею української премії Global Teacher Prize.

Викладає педагогиня у початкових класах у Ліцеї №7. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Global Teacher Prize Ukraine.

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Леся Павлюк побореться за звання найкращої вчительки світу

Це досягнення наші педагоги підкорюють вже другий рік поспіль.

Світ має чути про незламність, стійкість і адаптивність української освіти в умовах війни. Якщо я маю можливість розповісти про це, я зроблю все можливе. Ще кілька днів тому моя хресна бажала, щоб про мене дізналася Європа, а сьогодні я дізналася, що увійшла до 50 найкращих педагогів світу,

– ділиться переможниця Global Teacher Prize Ukraine 2024 емоціями.

З повним переліком фіналістів цьогорічної світової премії можна ознайомитися на сайті.

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Що відомо про Лесю Павлюк

Найкращою вчителькою України у 2024 році стала Леся Павлюк з Івано-Франківська.

Вона розробляє нові методики й впроваджує їх у навчальний процес.

У 2020 році вона потрапила до списку 50 кращих вчителів України.

Також педагогиня є переможницею обласного туру всеукраїнського конкурсу "Учитель року — 2019" у номінації "Вчитель інклюзивного класу".

Торік було двоє претендентів на перемогу

У 2023 році двоє українців стали фіналістами світової премії для вчителів Global Teacher Prize 2023. У списку найкращих були тоді Людмила Таболіна та Артур Пройдаков.

Людмила Таболіна – фіналістка премії Global Teacher Prize Ukraine 2019. Викладає українську мову та літературу. Артур Пройдаков – переможець Global Teacher Prize Ukraine 2021. Також викладає українську мову та літературу.

Зазначимо, що Артур Пройдаков зміг потрапити до списку 10 найкращих педагогів світу 2023 року.

Що відомо про Global Teacher Prize