Хотіли пожартувати, а можуть отримати 6 років в'язниці: двох школярок затримали в Києві

У Києві правоохоронці затримали двох учениць 11-го класу однієї зі столичних шкіл. Перед цим 17-річні дівчата зателефонували до поліції з повідомленням, що їхній і ще кілька навчальних закладів у Дарницькому районі "замінували".

Як повідомляє пресслужба Нацполіції Києва, після того, як правоохоронці отримали виклик, на місця події виїхали вибухотехніки, кінологи зі службовими собаками, слідчо-оперативна група, патрульні, рятувальники та лікарі. Водночас із учбових закладів провели евакуацію 1500 учнів, вчителів та інших працівників. Також правоохоронці ретельно обстежили як школи, так і прилеглі території, але нічого підозрілого не виявили.

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На місці слідчі з’ясували, що зателефонували до поліції з інформацією про псевдоамінування дві 17-річні учениці однією із "замінованих" шкіл. Школярки визнали провину, а свій крок пояснили тим, що хотіли пожартувати.



Телефон, із якого дзвонили школярки

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення їм про підозру у вчиненні злочину. Адже вони вже підлягають кримінальній відповільності.

В Україні загальний вік кримінальної відповідальності настає з 16 років.

Наразі слідчі розпочали кримінальне провадження за статтеє Кримінального кодексу про завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Вона передбачає до шести років позбавлення волі.

До слова, на початку грудня Кабмін схвалив законопроєкт про посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про мінування.