Інстаблогер інсценізував булінг: юнаку погрожували

19-річний блогер з Одещини зняв ролик, в якому нібито цькують хлопця. На відео "жертву" обливають кетчупом та обсипають борошном. Користувачі соцмереж почали погрожувати автору.

Автор відео пояснив, що ролик був знятий з метою жарту, йдеться в сюжеті ТСН.

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Інстаблогер Олександр Подолюк пояснив, що Данило Ботошан, якого на відео нібито цькують, погодився знятись у жартівливій рубриці за 500 гривень.

Я не маю великої потреби в грошах, це був просто жарт, за який я отримав гроші. Не можу сказати, що мені було некомфортно. Мені було дуже весело. Булінга не було і насильно мене ніхто не ображав,

– пояснив хлопець, що зіграв жертву цькування.

Після публікації ролика, на його автора посипались погрози від користувачів соцмереж.

Правоохоронці після аналізу відео цькування не знайшли, але порадили блогеру ретельніше підбирати контент.

Раджу дотримуватися культури спілкування у мережі інтернет. Тому що такі відеоролики доступні не лише для дорослих, а й для дітей. І діти беруть з цього приклад поведінки у побуті,

– розповів представник поліції.

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Що роблять в Україні, щоб протистояти булінгу?16 січня 2019 року був підписаний закон про протидію булінгу. Закон передбачає накладання штрафу у розмірі 850-1700 гривень або залучення до громадських робіт на 20-40 годин. Якщо булер неповнолітній, то відповідальність несуть його батьки.