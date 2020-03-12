Університет Каразіна у Харкові переходить на дистанційне навчання – що відомо
Харківський національний університет імені Каразіна закривається на карантин. Проте університет планує організувати дистанційне навчання.
Про це повідомили у пресслужбі Харківського національного університету імені Каразіна.
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Карантинні заходи протривають до 3 квітня.
Освітній процес у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна здійснюватиметься у дистанційному форматі. Працівники продовжуватимуть роботу в штатному режимі,
– йдеться в повідомленні.
Також під час карантину, в університеті обмежать проведення масових заходів.
Раніше стало відомо, що в Харкові не запроваджуватимуть карантин для навчальних закладів.
Що відомо про карантин в Україні?Кабінет Міністрів видав постанову, за якою з 12 березня у закладах загальної й вищої освіти, мистецьких і спортивних школах, дитячих садочках запроваджують дистанційне навчання.
Заборонено проводити масові культурні чи розважальні заходи, а спортивні події відбуватимуться без глядачів. Карантинні заходи триватимуть до кінця березня.
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Що відомо про Харківський національний університет імені Каразіна
- заснований в 1805 році;
- в університеті навчається понад 15 тисяч студентів;
- в рейтингу кращих вишів світу увійшов до перших 500;
- за показниками в міжнародних рейтингах є найкращим українським університетом.