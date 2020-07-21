З 21 липня в Києві та по області запрацювали шість санаторіїв з оздоровлення дітей. Там вже розпочато оформлення путівок, а діти зможуть заїхати за тиждень.

Мер Києва Віталій Кличко написав у фейсбуці, що дітлахи, які потребують оздоровлення, зможуть розпочати реабілітацію та лікування вже 21 липня. Проте сам заїзд дітей планується аж наступного тидня, коли дітям оформлять путівки.

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За словами Кличка, санаторії працюватимуть із дотриманням суворих санітарних правил та регламентів. Окрім того, заповненість цих закладів буде менша – лише на 50%.

Мер Києва додав, що незодавно вони перевірили готовність дитячого санаторію "Орлятко" у Ворзелі до роботи після карантину. Заклад частково відремонтували, утеплили, закупили спортивний інвентар, медичне обладнання та меблі.



Також вже цього року планується відкриття двох відділень для реабілітації дітей з кардіоревматологічними захворюваннями – у санаторії "Лісова поляна" та ендокринологічними захворюваннями – у санаторії "Ялинка".

Вимоги вимоги до санаторіїв та баз відпочинку на карантині

У закладах повинна бути відповідальна особа, яка проводить температурний скринінг усім працівникам перед початком робочої зміни. На вході до закладу або окремих його приміщень, необхідно розмістити інформаційні матеріали щодо профілактики коронавірусної хвороби СОVID-19 та створити місця для обробки рук спиртовмісними антисептиками з концентрацією активно діючої речовини понад 60% для ізопропілового спирту та понад 70% для етилового спирту.

Окрім того, на рецепції закладу встановлюється захисний екран між персоналом та відвідувачами. У разі неможливості встановлення захисного екрану, персонал повинен бути одягнений в захисний щиток або окуляри.

Адміністрація закладу повинна забезпечити: