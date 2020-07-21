У Києві та області запрацювали санаторії для оздоровлення дітей
З 21 липня в Києві та по області запрацювали шість санаторіїв з оздоровлення дітей. Там вже розпочато оформлення путівок, а діти зможуть заїхати за тиждень.
Мер Києва Віталій Кличко написав у фейсбуці, що дітлахи, які потребують оздоровлення, зможуть розпочати реабілітацію та лікування вже 21 липня. Проте сам заїзд дітей планується аж наступного тидня, коли дітям оформлять путівки.
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За словами Кличка, санаторії працюватимуть із дотриманням суворих санітарних правил та регламентів. Окрім того, заповненість цих закладів буде менша – лише на 50%.
Мер Києва додав, що незодавно вони перевірили готовність дитячого санаторію "Орлятко" у Ворзелі до роботи після карантину. Заклад частково відремонтували, утеплили, закупили спортивний інвентар, медичне обладнання та меблі.
Також вже цього року планується відкриття двох відділень для реабілітації дітей з кардіоревматологічними захворюваннями – у санаторії "Лісова поляна" та ендокринологічними захворюваннями – у санаторії "Ялинка".
Вимоги вимоги до санаторіїв та баз відпочинку на карантині
- У закладах повинна бути відповідальна особа, яка проводить температурний скринінг усім працівникам перед початком робочої зміни.
- На вході до закладу або окремих його приміщень, необхідно розмістити інформаційні матеріали щодо профілактики коронавірусної хвороби СОVID-19 та створити місця для обробки рук спиртовмісними антисептиками з концентрацією активно діючої речовини понад 60% для ізопропілового спирту та понад 70% для етилового спирту.
Окрім того, на рецепції закладу встановлюється захисний екран між персоналом та відвідувачами. У разі неможливості встановлення захисного екрану, персонал повинен бути одягнений в захисний щиток або окуляри.
Адміністрація закладу повинна забезпечити:
- наявність щонайменше п’ятиденного запасу засобів індивідуального захисту та їх використання працівниками (респіратори або медичні маски, захисні рукавички);
- постійну наявність рідкого мила, антисептиків та паперових рушників в санвузлах номерів та санвузлах загального користування.
- вологе прибирання місць найбільшого скупчення відвідувачів;
- дезінфекцію поверхонь з якими контактують відвідувачі, у всіх громадських та службових зонах (стійка реєстрації, столи, стільці, ручки дверей, кнопки ліфтів, роздягальні, сходи тощо) кожні 3–4 години, повторювати процедуру у будь-який час при забрудненні;
- централізований збір використаних засобів індивідуального захисту, паперових серветок в окремі контейнери з кришками та одноразовими поліетиленовими пакетами з подальшою утилізацією,
- розміщення додаткових контейнерів для засобів індивідуального захисту, паперових серветок в місцях загального користування (холах, коридорах тощо);
- тимчасове відсторонення від роботи осіб з групи ризику.