Мала академія наук України повідомила, що восени відкриється перший інтерактивний простір "Музей науки" на ВДНГ в Києві. Він вражатиме українців цікавими експонатами та інсталяціями.

Про це повідомила МАН на своїй сторінці у фейсбуці.

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Що там можна буде побачити

покататися на велосипеді з квадратними колесами

вирушити в космічну подорож

побачити двометрову голограму та 60-кілограмовий кристал

скласти з атомів воду та сіль у доповненій реальності

дізнатися, як побудований організм людини.

Загалом на відвідувачів чекає понад 120 інтерактивних експонатів та інсталяцій.

Цей проєкт організатори описують одним словом — "спектр". Адже це спектр наук, відкриттів і вражень: від запуску блискавки в котушці Тесли та керування роборукою до можливості побачити власний голос, потрапити всередину гігантської мушлі та в дзеркальний тунель з оптичною ілюзією.

Найбільшим інтерактивним експонатом стане скляна стеля, яка змінює колір, коли відвідувачі вводять на планшетах правильні відповіді на питання зі сфери науки.

Також в музеї буде представлена виставка "Дивна матерія" канадського центру Ontario Science Center, виставки "Великі винаходи", "Людина", "Акустика" та "Оптика" розроблені спеціально для "Музею науки" польською компанією Strong Interactions.

У МАН наголосили, що там зараз навчаються понад 150 тисяч дітей зі усієї України, які за останні півтора року вибороли 80 нагород у найбільших міжнародних наукових олімпіадах і конкурсах.

Інтерактивний простір – це ще один крок до популяризації науки. Частина експозиції мобільна. В наших планах експонувати її в інших містах і, зрештою, створити такі музеї по всій країні. Ми хочемо в "Музеї науки" оживити беземоційні терміни з підручників, перетворивши їх на об’єкти й інсталяції, показуємо, як формули та закони працюють у повсякденному житті,

– запевнили у академії.

Де буде розташований "Музей науки"? Він відкривається в ревіталізованому павільйоні "Наука" на ВДНГ, який був побудований для проведення наукових виставок.

Оптимальний розмір музею — 10 150 квадратних метрів. З них на постійну експозицію відведуть понад 5 тисяч квадратнх метрів, і будуть її оновлювати кожні 6 років. Решту площі відведуть під лабораторії, конференц-зали, кафе, тощо.