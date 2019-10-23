Київські школи відтепер охоронятимуть муніципали

Відтепер київські школи охоронятимуть працівники "Муніципальної охорони". Очікується, що зростуть заходи безпеки.

Про такі нововведення заявив заступник голови КМДА (київської міської державної адміністрації) Валентин Мондриївський, повідомляє пресслужба КМДА.

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Муніципали будуть перевіряти документи, а також фіксувати вхід та вихід сторонніх осіб.

Безпека наших дітей – найголовніше і задля цього доступ на територію шкіл сторонніх осіб треба максимально обмежити,

– заявив Мондриївський.

За словами посадовця, такі заходи мінімізують провокативні ситуації та суттєво збільшать безпеку учнів столичних шкіл.

Заступник голови КМДА також закликав батьків школярів поважати правила та не створювати конфліктів.

Що таке "Муніципальна охорона"?Це силовий орган, створений з метою забезпечувати порядок в місті. Фінансується з місцевого бюджету та підпорядковується МВС. Співробітники служби мають право здійснення контролю документів, а також вимагати дотримуватись правил внутрішнього розпорядку.