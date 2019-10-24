Контроль за меню та дієтологи: Олена Зеленська оцінила шкільне харчування в Японії – фото

Під час робочого візиту Володимира Зеленського до Японії, його дружина Олена Зеленська відвідала тамтешню молодшу школу.

Працівники та директор молодшої школи Тогай провели екскурсію Олені Зеленській, під час якої дружина президента оцінила якість шкільного харчування в Японії, повідомляє офіційний сайт президента України.

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В усіх японських школах є дієтолог, який на початку кожного місяця надсилає батькам меню, щоб вони могли проконтролювати харчування дитини.

Наявність дієтолога у школі дуже важлива, і мені хотілося б, щоб це втілили й в Україні,

– заявила Олена Зеленська.

Першій леді Україні розповіли також, що учні обідають в класі. Існує система чергування, тож кожен учень має обов'язки з прибирання та роздачі їжі.



Олена Зеленська мала змогу побачити процес навчання / фото Президент України

Які ще особливості в японських школах?