Кожна п'ята школа в Україні не готова до дистанційного навчання, – Гришина

Через загрозу поширення коронавірусу в Україні можуть запровадити карантинні заходи. Одним із сценаріїв є закриття усіх навчальних закладах країни. В такому випадку навчання відбуватиметься в онлайн-режимі, що є неможливим для 20% шкіл.

Про це розповіла народний депутат, член освітнього комітету Верховної Ради, Юлія Гришина на своїй сторінці у фейсбук.

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За її словами, освітня система України не достатньо розвинута, щоб перевести усіх школярів на дистанційне навчання.

В Україні зберігається суттєвий розрив між якістю освіти в сільській та міській місцевостях. Відповідно, доступ до мережі Інтернет (для можливості навчатись дистанційно) йде на рівні з цим фактичним розривом,

– написала Гришина.

За її словами, попри законодавчі гарантії, не всі українці можуть користуватися різними формами здобуття освіти.

До 20 % шкіл взагалі не мають підключення до Інтернету, а половина шкіл мають підключення зі швид­кістю всього 30 мегабіт за секунду, що не дає можливості реально використовувати електронні навчальні ресурси,

– підкреслила депутатка.

Раніше в Києві запровадили карантин, за яким усі навчальні заклади міста переводяться на дистанційне навчання.

Скільки в Україні загалом шкіл?Всього на території України функціонує близько 17 тисяч шкіл.

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