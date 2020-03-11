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Кожна п'ята школа в Україні не готова до дистанційного навчання, – Гришина

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В Києві та Чернівецькій області навчальні заклади вже переходять на карантин / Dimitri Karastelev

Через загрозу поширення коронавірусу в Україні можуть запровадити карантинні заходи. Одним із сценаріїв є закриття усіх навчальних закладах країни. В такому випадку навчання відбуватиметься в онлайн-режимі, що є неможливим для 20% шкіл.

Про це розповіла народний депутат, член освітнього комітету Верховної Ради, Юлія Гришина на своїй сторінці у фейсбук.  

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За її словами, освітня система України не достатньо розвинута, щоб перевести усіх школярів на дистанційне навчання.

В Україні зберігається суттєвий розрив між якістю освіти в сільській та міській місцевостях. Відповідно, доступ до мережі Інтернет (для можливості навчатись дистанційно) йде на рівні з цим фактичним розривом,
– написала Гришина.

За її словами, попри законодавчі гарантії, не всі українці можуть користуватися різними формами здобуття освіти.

До 20 % шкіл взагалі не мають підключення до Інтернету, а половина шкіл мають підключення зі швид­кістю всього 30 мегабіт за секунду, що не дає можливості реально використовувати електронні навчальні ресурси,
– підкреслила депутатка.

Раніше в Києві запровадили карантин, за яким усі навчальні заклади міста переводяться на дистанційне навчання.

Скільки в Україні загалом шкіл?Всього на території України функціонує близько 17 тисяч шкіл.

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Головне про коронавірус Covid-19

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  • Станом на 11 березня китайським коронавірусом заразилося 119 1322 людини з яких понад 4 тисячі померли. Втім, є і хороші новини, адже одужали 65 тисячі осіб.
  • Коронавірус поширився на усі європейські країни, й тепер його фіксують навіть на маленьких островах. Найбільше випадків зараження в Європі зареєстрували в Італії – захворіли понад 10 тисяч людей.
  • У решті світу найбільше від коронавірусу страждають у Китаї, де його вперше виявили, а також у Південній Кореї та Ірані.
  • Нині не існує вакцини від коронавірусу Covid-19. Втім, Китай і США заявили про те, що вже працюють над її створенням. Зокрема, США вже почали тестувати вакцину на людях.

 

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Києва Освіта Освіта в Україні Карантин в Україні 2020 Юлія Гришина Школа
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