Кожна п'ята школа в Україні не готова до дистанційного навчання, – Гришина
Через загрозу поширення коронавірусу в Україні можуть запровадити карантинні заходи. Одним із сценаріїв є закриття усіх навчальних закладах країни. В такому випадку навчання відбуватиметься в онлайн-режимі, що є неможливим для 20% шкіл.
Про це розповіла народний депутат, член освітнього комітету Верховної Ради, Юлія Гришина на своїй сторінці у фейсбук.
Важливо: В Україні через коронавірус можуть зменшити кількість пунктів пропусків на кордоні
За її словами, освітня система України не достатньо розвинута, щоб перевести усіх школярів на дистанційне навчання.
В Україні зберігається суттєвий розрив між якістю освіти в сільській та міській місцевостях. Відповідно, доступ до мережі Інтернет (для можливості навчатись дистанційно) йде на рівні з цим фактичним розривом,
– написала Гришина.
За її словами, попри законодавчі гарантії, не всі українці можуть користуватися різними формами здобуття освіти.
До 20 % шкіл взагалі не мають підключення до Інтернету, а половина шкіл мають підключення зі швидкістю всього 30 мегабіт за секунду, що не дає можливості реально використовувати електронні навчальні ресурси,
– підкреслила депутатка.
Раніше в Києві запровадили карантин, за яким усі навчальні заклади міста переводяться на дистанційне навчання.
Скільки в Україні загалом шкіл?Всього на території України функціонує близько 17 тисяч шкіл.
Читайте також: Вплив коронавірусу на освіту: де у світі не працюють навчальні заклади – статистика
Головне про коронавірус Covid-19
- В Україні підтвердили перший випадок захворювання на коронавірус. Захворів чернівчанин, який подорожував Італією. Його лікують згідно з протоколами ВООЗ.
- Станом на 11 березня китайським коронавірусом заразилося 119 1322 людини з яких понад 4 тисячі померли. Втім, є і хороші новини, адже одужали 65 тисячі осіб.
- Коронавірус поширився на усі європейські країни, й тепер його фіксують навіть на маленьких островах. Найбільше випадків зараження в Європі зареєстрували в Італії – захворіли понад 10 тисяч людей.
- У решті світу найбільше від коронавірусу страждають у Китаї, де його вперше виявили, а також у Південній Кореї та Ірані.
- Нині не існує вакцини від коронавірусу Covid-19. Втім, Китай і США заявили про те, що вже працюють над її створенням. Зокрема, США вже почали тестувати вакцину на людях.